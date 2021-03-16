В России обнаружен штамм коронавируса из ЮАР

Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, выявлен на территории России, сообщил Роспотребнадзор. Штамма коронавируса, характерного для Бразилии, в стране не обнаружено.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации»,— указано на сайте ведомства.

В декабре 2020 года в Великобритании и ЮАР независимо друг от друга были обнаружены штаммы коронавируса, предположительно отличающиеся от типичного варианта большей способностью к распространению. Позднее вариант коронавируса со схожими характеристиками был обнаружен в Бразилии. Это вынудило ряд стран мира ввести новые ограничения на поездки в государства, на территории которых были выявлены новые варианты вируса.

В декабре ученые из ЮАР сообщили, что вакцина AstraZeneca показывает меньшую эффективность в предотвращении случаев COVID-19, вызванных местным вариантом коронавируса. После этого ЮАР отказалась от использования препарата в своей программе вакцинации.