Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР

Роспотребнадзор сообщил, что на территории России обнаружен так называемый южноафриканский штамм коронавируса. Эксперты говорят, что он заразнее, чем обычный, и не исключают более высокую патогенность. Ранее звучало опасение, что вакцина может не защитить человека от заражения подобными вариациями вируса. Мутации «действительно ослабляют эффект вакцинации, но не настолько сильно, чтобы предотвратить защитное действие», заверил микробиолог Константин Северинов. Вакцинолог Евгений Тимаков не исключает при этом, что «если у нас этот вирус массово размножится, следует ожидать резкого скачка заболеваемости».

Согласно сообщению Роспотребнадзора, специалисты исследовали более 8 тыс. образцов клинического материала, в результате чего были выявлены два случая заражения штаммом из ЮАР, 28 — британским штаммом. Бразильская мутация коронавируса в России пока не была выявлена, однако в 16 случаях выявлены другие мутации.

Напомним, об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Как установили южноафриканские ученые, мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих. В Национальной лабораторной службе здравоохранения Йоханнесбурга предупредили, что новый штамм может быть опасен риском повторного заражения, а разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

У завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константина Северинова нет сомнений, что южноафриканский штамм, как и большое количество других вариантов COVID-19, в нашей стране «существует уже давно».

Микробиолог пояснил “Ъ”, что многочисленные штаммы, хотя и носят географические названия, «на самом деле давно распространились по всему миру».

«Кроме исходного, так называемого референсного варианта коронавируса, который впервые был выделен в Ухане, по миру распространено довольно большое количество и других вариантов уханьского штамма,— рассказал Константин Северинов.— Удивительным образом эти измененные вирусы возникли в нескольких странах и, по-видимому, независимо друг от друга. Британский, бразильский, южноафриканский и многие другие штаммы имеют приблизительно по 20 отличий от исходного вируса. Все эти вариации возникли, судя по всему, по одной и той же схеме — в результате конкуренции между вирусами, поражающими одного и того же человека».

Микробиолог объяснил, что «некоторые люди переживают COVID-19 не так остро и не бессимптомно, а просто очень долго им болеют. Как правило, это люди с пониженным иммунным статусом: вирусы в них, как в колбах, конкурируя друг с другом, потихоньку приобретают набор мутаций. Эти мутации изменяют определенные районы s-белка, в результате чего такие вирусы способны лучше взаимодействовать с клетками человека, то есть они более заразны». Господин Северинов не исключает и более сильную патогенность (болезнетворность) некоторых штаммов, в том числе и южноафриканского. Он ожидает увеличения пропорции таких измененных и «более эффективных» вирусов со временем, называя этот процесс «типичной дарвиновской эволюцией».

Обнаружение южноафриканского штамма коронавируса в России Константин Северинов связывает скорее со случайностью. «Необходимо выделить вирус от больного, а потом определить последовательность приблизительно из 30 тыс. "букв" РНК вируса,— пояснил микробиолог.— Чтобы это сделать, нужно обладать соответствующими умениями и технологиями, которые в России плохо развиты. На сегодняшний момент в мире получено более 400 тыс. полногеномных последовательностей коронавируса, выделенных от отдельных людей. Из них в России сделано несколько тысяч, и этого очень мало. Мы пользуемся довольно простым тестом на реакцию, которая говорит, есть вирус или его нет, а какой — мы не знаем, наши тесты не дают такой информации. Вероятнее всего, взяли двух случайных пациентов, определили последовательность генома вируса, который у них был, и выяснили, что это похоже на южноафриканский штамм».

Константин Северинов добавил, что в России привилась совсем небольшая доля населения. «Такие варианты вируса действительно ослабляют эффект вакцины, но не настолько сильно, чтоб предотвратить их защитное действие»,— считает он.

Вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков считает, что новый штамм коронавируса был обнаружен благодаря «более четкому мониторингу и большему количеству проводимых обследований».

Господин Тимаков подтвердил “Ъ”, что южноафриканский штамм, как, впрочем, и британский, способен «быстрее передаваться человеку».

«В России осталось довольно большое количество людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, соответственно, если у нас этот вирус массово размножится, следует ожидать резкого скачка заболеваемости,— подчеркнул Евгений Тимаков.— Поэтому до сих пор должен сохраняться противоэпидемический режим, нельзя отменять масочный режим, а вакцинация должна проводиться активнее, так мы будем готовы к тому, что штаммы придут. А они все равно к нам придут, хотим мы этого или нет».

Вакцинолог добавил, что привившимся от COVID-19 людям пока нечего опасаться: «Наши отечественные вакцины работают против всех известных сейчас мутаций коронавируса, это доказано опытами на способности антител человека в плазме крови нейтрализовать этот коронавирус».

Мария Литвинова