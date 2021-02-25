Третья волна накрывает Европу

Очередные локдауны, новые мутации и нехватка вакцин: в Европу пришла третья волна пандемии. Накануне о начале третьей волны коронавируса заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщают местные СМИ, она призвала воздержаться от ослабления новых карантинных мер. С конца прошлого года и еще как минимум до 7 марта в Германии будет действовать жесткий локдаун.

И сейчас, судя по динамике заболеваемости, оснований смягчать ограничения действительно нет, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Берлине Олег Зиньковский: «Коэффициент заболеваемости, то есть сколько человек за неделю заболело на 100 тыс. жителей, в Германии примерно 60. Говорят, мол, давайте стабильно уйдем под 35. У нас кривая заболеваемости падала-падала, и вдруг она буквально два-три дня назад затормозила падение, вышла на плато и даже показала снова незначительный рост. Объясняют это распространением британского варианта коронавируса. Закрыты практически все непродовольственные магазины, вся развлекательная сфера, практически весь общепит. Члены какого-то одного домохозяйства, которые живут под одной крышей, могут принимать у себя только одного постороннего человека. Довольно строго контролируется въезд в Германию из Чехии, из австрийского Тироля, поскольку там агрессивные варианты коронавируса распространены».

В Португалии из-за распространения новых мутаций началась острая нехватка врачей, военных медиков в итоге им присылали из Германии. Кроме того, власти ФРГ помогают и гражданам Чехии. Тех, кому не хватило коек в местных госпиталях, разместят в больницах немецкой Саксонии и Баварии. В Италии также ситуация остается сложной. На днях власти продлили запрет на несущественные передвижения внутри страны до конца марта, отмечает корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская:

«Последнюю неделю, дней 10, темпы опять начали расти. Очень много умерших — 318. Медленно ползет все вверх, новые варианты вируса обнаружены практически по всей стране, такие точечные очаги заболеваний. Страна разбита на разные зоны. Места наибольшей эпидемиологической опасности объявляются “красными зонами”, там вводят локдаун: закрыто все, кроме продовольственных магазинов. Сейчас в такой зоне единственная область — Тироль. Что касается просто несоблюдения мер, безусловно, в парках, на набережной, на море, в ресторанах были толпы. 5 марта будет введен какой-то новый декрет. Тут можно даже не сомневаться, что меры ограничительные будут».

Об ужесточении карантинных мер объявили власти Франции. На юге страны суббота и воскресенье станут днями полного локдауна — из дома люди смогут выходить только по специальной справке. Словакия попросила у стран ЕС прислать дополнительную вакцину — там в последние недели резко выросла смертность, и без прививок ситуация может ухудшиться. Вслед за Словакией готовятся ужесточать карантинные меры и в Венгрии, подчеркивает житель Будапешта Анатолий Захарченко:

«В последнюю неделю очень сильно выросло количество людей, оказавшихся в больницах с коронавирусом.

Учитывая, что мы маленькая страна, у нас границы полностью открыты. Говорят, что их контролируют и прочее, там никаких проблем нет, и туда, и обратно спокойно пропускают, то есть как таковые границы внутри Европы открыты. Со словаками большая граница, а у них сейчас стало хуже, скорее всего, это означает, что и у нас будет значительно хуже. К этому готовятся: у нас закрыты рестораны, купальни, каждый день комендантский час, то есть с 20 часов уже нельзя на улице находиться. По-хорошему, сейчас уже очень многие всерьез не воспринимают пандемию. Понятно, что если идет какой-нибудь полицейский, то, действительно, все маски надевают, но прошли — и снимают. По-моему, у нас 500 тыс. человек уже привито из 10 млн населения Венгрии. И стараются этот процесс ускорить».

На этом фоне Великобритания, одна из немногих стран Старого Света, планирует не ужесточать, а, наоборот, смягчать существующие ограничения. Однако власти предупредили, что планировать летние зарубежные поездки британцам еще рано, подчеркивает корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «442 смерти за сутки. Учитывая, что в январе и феврале она колебалась в районе 1 тыс., это, конечно, очень существенное снижение. Число заболевших достигало 60 тыс. в день, а в последние сутки — меньше 10 тыс. Снижается число людей, которых приходится помещать в больницы. Выступал заместитель главного санитарного врача страны, сказал, что все-таки вакцины — и AstraZeneca, и Pfizer — помогают реально в подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о британской разновидности коронавируса.

Гораздо больше он обеспокоен по-прежнему бразильским и южноафриканскими штаммами. Паниковать рано, но основания для тревоги есть. Поэтому есть очень строгие меры по закрытию границ, особенно со странами, где эти разновидности уже свирепствуют.

Где-то в апреле мы, наконец, сможем стричься, магазины промышленных товаров откроются. И к 21 июня, если не изменится положительная динамика, полностью практически внимут все ограничения. Примерно к тому же сроку, по мнению заместителя главного санитарного врача, уже все взрослое население страны получит прививки».

В Финляндии накануне обнаружили двух заболевших абсолютно новой мутацией коронавируса. По данным местных ученых, очередной штамм отличается от всех предыдущих по крайней мере 15 различными участками вирусного генома.

Александр Мезенцев, Ульяна Миненкова