Мосгордума не выходит из онлайна

Сегодняшнее заседание Мосгордумы (МГД) вновь пройдет в дистанционном режиме. Как считает председатель МГД Алексей Шапошников, причиной «зависания» в онлайне стало игнорирование рядом депутатов сдачи тестов на коронавирус, а без отрицательных результатов риск заражения в закрытом помещении сохраняется. Оппозиция в Мосгордуме давно добивается возвращения к очным заседаниям, протестуя все новыми способами. Ее возмущение продлением дистанционного режима подогрело участие господина Шапошникова в «крымском» концерте в «Лужниках» 18 марта. Господин Шапошников опубликовал фото, на которых он обнимается с коллегами по «Единой России» без масок и соблюдения социальной дистанции на фоне плотно забитых трибун.

24 марта очередное пленарное заседание Мосгордумы вновь пройдет дистанционно. На прошлом заседании 10 марта спикер МГД Алексей Шапошников выразил надежду, что в следующий раз можно будет собраться очно, так как из 43 депутатов 27 имеют антитела. Депутатам даже пришла СМС-рассылка с оповещением, что 24 марта заседание пройдет очно. Скриншот сообщения опубликовал депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Однако, в минувший понедельник, 21 марта, комиссия по организации работы МГД приняла решение провести ближайшую «пленарку» заочно. Поводом для этого послужило игнорирование 16-ю депутатами сдачи ПЦР-теста 21 марта. По мнению Алексея Шапошникова, небезопасно в таком случае проводить заседание в зале, где невозможно обеспечить социальную дистанцию 1,5 м.

Обсуждение сопровождалось горячими спорами. Депутат от «Яблока» Евгений Бунимович возмутился, почему Госдума спокойно проводит пленарные заседания очно, а Мосгордума до сих пор на «удаленке». На это господин Шапошников ответил, что депутаты Госдумы дисциплинированно сдают тесты перед пленарными заседаниями, а в столичном парламенте никого заставить не могут.

Напомним, в текущей сессии Мосгордума провела только одно очное заседание — 30 сентября, а затем из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве вновь перешла на удаленный режим работы. Госдума и Совфед не переводили пленарные заседания в онлайн, но определенные ограничения вводились, однако теперь постепенно снимаются. Так, с 1 марта в Госдуме заработали столовая и буфет, а в Совфеде с декабря прошлого года возвращаются очные заседания комитетов.

Сразу несколько оппозиционных депутатов в ходе заседания комиссии по организации работы МГД возмутились продлением «удаленки» на фоне заполонивших интернет фотографий заполненных трибун стадиона «Лужники» с концерта в честь годовщины присоединения Крыма 18 марта. Многие зрители были без масок. Фото с концерта разместил на своей странице в Facebook и Алексей Шапошников: на кадрах он и ряд руководителей ЕР обнимаются на фоне плотно забитых трибун. Все запечатленные на фото, в том числе и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, без масок. Стадион «Лужники» вмещает 80 тыс. зрителей. На концерте выступал президент Владимир Путин. Московские власти накануне предупредили, что на стадионе будет использоваться лишь 50% мест. На следующий день пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что арену заполнили только на половину, и объяснил, что картинка аншлага создалась, поскольку многие зрители стояли. Алексей Шапошников на критику коллег ответил, что стадион «Лужники» расположен «на свежем воздухе», а зал пленарных заседаний Мосгордумы — это закрытое помещение.

Напомним, сейчас в Москве сняты практически все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима, социального дистанцирования и ограничения на заполняемость помещений при массовых мероприятиях. Запрещены только публичные мероприятия (митинги, шествия и пикеты).

Итогом заседания комиссии стало решение вынести вопрос о постепенном выходе Мосгордумы в обычный режим работы на пленарное заседание. Документ подготовит комиссия по регламенту. Похожие документы об отмене «удаленки» намерены предложить и другие фракции, в том числе КПРФ и «Справедливая Россия» (СР). По словам лидера фракции СР Магомета Яндиева, его фракция предложит установить в зале пленарных заседаний пластиковые перегородки.

Во время прошлого заседания МГД, проходившего 10 марта в удаленном режиме, пятеро депутатов от оппозиции — Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин (КПРФ), исключенные из фракции коммунистов Елена Шувалова и Дмитрий Локтев, а также Михаил Тимонов (СР) в качестве протеста против «удаленки» собрались в холле напротив закрытого зала пленарных заседаний, что вызвало проблемы со звуком во время их выступлений. Повторить такой способ протеста депутаты от оппозиции намерены и сегодня с участием коллег из фракции «Яблоко». «Я считаю решение продолжать проводить удаленные заседания абсолютно политическим. Это выгодно думскому большинству, так как снижает градус дискуссии,— заявил “Ъ” лидер "Яблока" в МГД Максим Круглов.— И это выгодно исполнительной власти: можно не приходить в думу с отчетом, а участвовать удаленно, и часто депутатам не удается задать им неудобные вопросы».

Елена Рожкова