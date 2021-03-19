Песков: «Лужники» во время концерта с Путиным были заполнены на 50%

Стадион «Лужники», на котором накануне прошел концерт в честь семилетия присоединения Крыма к России, был заполнен наполовину, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, на концерте с речью выступал Владимир Путин.

«Нет, неверно. Аншлага не было. Он был заполнен на 50%»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на утверждение журналиста о том, что стадион был заполнен. По его словам, картинка на трансляциях с концерта, на которой было видно большое число людей на трибунах, создала впечатление аншлага из-за того, что «многие люди просто стояли».

Дмитрий Песков сказал, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации в графике Владимира Путина появляется больше выездных мероприятий и прямых контактов с людьми. «Очевидно, что график президента гораздо более насыщенный в плане выездных мероприятий, чем в кульминацию режима самоизоляции… Мы надеемся, что ситуация будет улучшаться настолько, что позволит нам всем в обозримом будущем вернуться в обычный график»,— сказал он. Текущая ситуация с распространением коронавируса, по словам господина Пескова, «вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться».

Концерт «Крымская весна» прошел 18 марта, Владимир Путин выступил на нем с речью. На видеотрансляции концерта было видно, что трибуны стадиона «Лужники» заполнены, а часть зрителей была без масок. В Москве из-за распространения коронавируса продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия. Помимо ограничения на заполняемость залов в 50% организаторы должны обеспечивать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее сегодня муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин попросил Следственный комитет России привлечь организаторов концерта в «Лужниках» к ответственности. По его словам, репортажи с концерта свидетельствуют о «тотальном несоблюдении» ограничений.