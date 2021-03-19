У семи ведомств стена без росписи

В Москве могут разрешить рисовать на стенах домов все, что не противоречит законодательству, за исключением рекламы и предвыборной агитации, а заодно упростят правила согласования граффити с чиновниками. Об этом говорится в законопроекте об уличном искусстве, обсужденном в Мосгордуме. Сейчас дизайн-проект граффити нужно согласовывать в семи ведомствах мэрии, содержание работ ограничено закрытым перечнем тем. В комиссии Мосгордумы по культуре пожаловались, что исключение шести ведомств из согласований упразднит и «обсуждение художественной и морально-этической составляющих» рисунков.

Законопроект «Об уличном искусстве» внесла в Мосгордуму депутат Дарья Беседина. В документе предлагается разрешить наносить на поверхности зданий практически любые рисунки, мозаики и граффити (по согласованию с владельцем дома), за исключением рекламы, предвыборной агитации и тематики, противоречащей действующему законодательству. Депутат предлагает упростить и порядок согласования работ, обязав столичный департамент ЖКХ делать это в 15-дневный срок после подачи документов (заявления, дизайн-проекта, договора с собственником здания или решения общего собрания жильцов многоквартирного дома). Если речь идет об объекте культурного наследия, пакет документов госпожа Беседина предлагает дополнить заключением Мосгорнаследия. В пояснительной записке говорится, что нынешние правила создания граффити в Москве «чрезвычайно сложны и оставляют возможности для произвола» из-за закрытого перечня тем, возможности отказа по причине «нецелесообразности согласования» и зарегулированности процедуры нанесения рисунков.

Действующие «Правила нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити"» были утверждены в июле 2019 года постановлением столичного правительства (см. “Ъ” от 30 июля 2019 года). Тематика работ ограничена наукой, спортом, искусством, историческими событиями и «выдающимися личностями». В граффити не должно быть призывов к насилию и жестокости, оскорблений «пола, расы, национальности, профессии»; сюжетов, «подрывающих доверие несовершеннолетних к родителям и воспитателям» и показывающих детей в «опасных ситуациях». Дизайн-проект граффити (с документами о согласии собственников здания) представляется столичному департаменту ЖКХ, который согласует его с шестью другими ведомствами мэрии.

Наносить рисунки разрешается лишь с апреля по ноябрь, а уже готовое граффити может потребовать удалить приемная комиссия.

Принятие правил привело к исчезновению со стен домов серии знаковых граффити только в 2019 году. Речь, например, о портрете театрального режиссера Константина Станиславского на Бауманской улице, стрит-арте на улице Гиляровского, пятиэтажном граффити «В синем море, в белой пене» на фасаде дома на Беговой улице и работе «Послание» австралийского художника Финтана Маги на улице Рождественка. Во всех случаях чиновники давали понять, что рисунки закрашены по новым правилам: они не были согласованы.

Госпожа Беседина заявила на заседании комиссии Мосгордумы по культуре, что по действующему порядку на городских стенах теперь появляются лишь муралы (настенная живопись.— “Ъ”) Российского военно-исторического общества. «У рядовых горожан нет возможности преодолеть бюрократический барьер»,— сказала она. Мнения коллег и чиновников о ее инициативе разошлись. Так, депутат Мосгордумы Наталия Метлина «категорически не согласилась» с процедурой согласования граффити и муралов с собственниками зданий, предложив «довести законопроект до ума». Глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский также предложил доработать проект, уточнив, что в нем не учтены паспорта колористических решений зданий и защита авторских прав архитекторов домов, на которые будут наносить рисунки.

Представитель столичной прокуратуры Ирина Залужная не нашла в документе упоминания того, что изображения со зданий можно будет удалять по решению судов. Глава думской комиссии по культуре Евгений Герасимов посетовал, что исключение шести ведомств мэрии из согласований упразднит и «обсуждение художественной, морально-этической, антимонопольной составляющих». Депутат также подчеркнул, что все ведомства мэрии, в которые он разослал законопроект, дали ему отрицательную оценку. Впрочем, депутат Евгений Бунимович предложил все-таки поддержать документ, чтобы доработать его поправками.

Проект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Мосгордумы.

Александр Воронов