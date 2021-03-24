Блокничейные деньги

Российские компании в 2020 году показали намного меньшую заинтересованность в инвестициях в блокчейн, чем два года назад, показал опрос Dell Technologies. После того как общая эйфория прошла, бизнес понял, что вложения слишком велики, а области применения ограниченны, говорят эксперты. Впрочем, на глобальном рынке технология остается востребованной, о чем говорит появление стартапов с оценкой выше $1 млрд, утверждают сторонники блокчейна.

Интерес российских компаний к вложениям в блокчейн в 2020 году оказался втрое ниже, чем в 2018 году, свидетельствуют результаты исследования американской Dell Technologies. В 2018 году о планах инвестировать в применение технологии в ближайшие один-три года заявляли 30% опрошенных компаний, в 2020 году — уже только 9%. Среди иностранных респондентов доля таких компаний оказалась выше — 15%. Зато растет инвестиционная привлекательность других цифровых технологий в России, например алгоритмов искусственного интеллекта, коммерческой и промышленной робототехники.

В опросе Dell Technologies участвовали 200 компаний из России и 4,3 тыс.— по миру, в том числе из технологической, нефтегазовой отраслей, сферы телекоммуникаций, медико-биологического сектора, здравоохранения, страхования и финансовых услуг.

Интерес к блокчейну снизился не только в коммерческом секторе, но и у государства. Об этом косвенно говорит то, что в 2019 году планировалось потратить на развитие технологии 78,3 млрд руб. до 2024 года (цифра упоминалась в профильной «дорожной карте», подготовленной «Ростехом»), а в последней редакции объем урезан до 15,7 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 10,1 млрд руб., внебюджетные источники — 5,6 млрд руб.

Крупные, но единичные проекты по применению блокчейна сохраняются, например, в энергетике. Так, принадлежащая Москве Объединенная энергетическая компания ранее объявила закупку на 500 млн руб. на разработку своей блокчейн-платформы, которая упростит взаиморасчеты между участниками розничного рынка электрической энергии, а также позволит детально следить за расходом электроэнергии (см. “Ъ” от 20 февраля). По состоянию на 23 марта тендер еще не разыгран.

Охлаждение массового интереса к инвестициям в блокчейн эксперты называют логичным. Блокчейн как технология построения распределенных реестров на российском рынке прошла стадию эйфории, поясняет директор технологической практики КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. По его словам, отрасли применения технологии «очень ограниченны», а вложения требуются существенные.

К 2020 году все «случайные» желающие инвестировать в технологию отсеялись, и пришло понимание, что технология применима далеко не для всех предприятий, соглашается интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Блокчейн может быть продуктивен в таких сферах, как платежные системы, банки, а также в крупных корпорациях, ускоряя документооборот и принятие решений»,— полагает эксперт. Сейчас коммерческое использование технологии развивается в таких областях, как цепочки поставок или платежи, уточняет директор практики ИТ-консалтинга PwC в России Дмитрий Шепелявый.

Руководитель направления Industry X Accenture в России Антон Епишев объясняет тенденцию особенностями именно российского бизнеса, для которого больше характерно планирование на короткий период, поэтому многие компании не готовы инвестировать на долгий срок.

Впрочем, основатель посвященного новостям в сфере блокчейна Telegram-канала BlockchainRF Ани Асланян не согласна с выводами Dell и мнением аналитиков. По ее словам, технология «созрела», а на глобальном рынке сейчас появляется все больше стартапов с капитализацией выше $1 млрд, например Chainalysis и Bitfury.

Никита Королев, Анастасия Гаврилюк, Юлия Степанова