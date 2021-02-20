Электричество распределят по реестрам

Крупнейшая сетевая компания Москвы Объединенная энергетическая компания потратит почти 500 млн руб. на блокчейн-платформу для упрощения расчетов между участниками розничного рынка электрической энергии (РРЭЭ). Предполагается, что они будут заключать друг с другом смарт-контракты, благодаря чему расчеты станут прозрачнее. Система не уникальна, в энергетике такие решения уже тестируют, например, «Россети». В этой связи цена контракта кажется разработчикам завышенной, а условия тендера вызывают целый ряд вопросов.

АО «Объединенная энергетическая компания» (АО ОЭК, принадлежит правительству Москвы) 15 февраля объявило тендер стоимостью 494 млн руб. на создание IT-платформы для цифрового взаимодействия участников РРЭЭ, обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. В основе платформы должны быть технологии блокчейн (хранения данных в распределенном реестре) и интеллектуальная система учета. Подрядчика выберут 22 марта, все работы он должен выполнить к 14 апреля 2022 года. В ОЭК не ответили на запрос.

Пилотной зоной для платформы станут Троицкий и Новомосковский районы столицы, следует из тендерной документации. Предполагается, что в пределах одного района к системе подключатся на менее 1 млн пользователей.

Решение будет работать на серверах заказчика, исполнитель должен будет интегрировать его с банковскими платежными системами (MasterCard, Visa, Maestro и «Мир») и информационными платформами Москвы. Всего сервис должен выполнять 128 функций, в том числе собирать и отгружать показатели с приборов учета, анализировать данные по микрогенерации. Помимо десктопной версии подрядчик разработает для ОЭК мобильное приложение под операционные системы Android и iOS.

Платформа нужна, чтобы повысить качество обслуживания конечных потребителей, упростив снятие показаний с приборов учета, снизить потери электроэнергии за счет повышения качества «формирования ее полезного отпуска» и автоматизировать расчеты между участниками РРЭЭ, следует из документации. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что сетевые компании не обязаны использовать такие решения.

Электросетевые компании уже применяли платформы на блокчейне, говорит руководитель по стратегии и операционной эффективности в энергетическом секторе PwC Дмитрий Стапран. «Россети» в конце 2019 года представили прототип блокчейн-платформы для учета и организации расчетов с потребителями, говорят в компании. Сейчас прорабатывается промышленное решение для внедрения в двух пилотных зонах — Калининградской и Свердловской областях.

По сути, ОЭК хочет получить IT-систему, которая позволит участникам РРЭЭ заключать смарт-контракты, поясняют эксперты. Блокчейн здесь выступает в качестве автоматизированной системы хранения и учета информации о возникновении и исполнении обязательств между энергогенерирующими и энергосбытовыми компаниями перед потребителями и наоборот, уточняет управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Система видит возникновение обязательств, например, когда компания поставляет электроэнергию и по счетчикам фиксируется обязательство потребителя оплатить услуги. Смарт-контракт автоматизирует каждый этап исполнения обязательств, сохраняет и обновляет данные, исключая возможность ошибок.

Но участника рынка разработки подобных платформ удивляет высокая стоимость тендера, притом что требования к участникам, по его мнению, заградительные. В частности, они должны состоять в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. При этом в техническом задании нет точных требований к платформе, а разрабатываемые решения нужно согласовывать с Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, отмечает собеседник “Ъ”. В данном случае не требуется абсолютно новое решение, уверен он, ОЭК нужно лишь проанализировать и сравнить не менее трех существующих систем и сделать выбор, опираясь на экономическую целесообразность.

Никита Королев, Полина Смертина