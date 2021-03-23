Пострадавшая из-за схода лавины в Мурманской области девочка умерла

13-летняя девочка, пострадавшая при сходе лавины в Мурманской области, умерла, сообщил СКР. Ранее следователи уже объявляли ее погибшей. Позже министерство информационной политики региона уточнило, что она жива.

«Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка»,— сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Алина Александрович (цитата по «Интерфаксу»).

В Мурманской области 22 марта сошла лавина. В месте схода была туристическая группа, но под саму лавину попала только девочка. Остальные члены группы в медпомощи не нуждались.