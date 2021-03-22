Под лавиной в горах в Мурманской области находится ребенок

Под снегом от сошедшей в горах в Мурманской области лавины находится ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России. В туристической группе в районе схода лавины состоит 16 человек, 13 из них — несовершеннолетние дети.

«В 18:00 мск от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок»,— сказали в МЧС (цитата по ТАСС). На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасательные подразделения — 53 человека и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в районе Оленегорска сошла лавина. По предварительным данным, под лавину попала девочка-подросток 2008 года рождения.