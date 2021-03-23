Объявленная погибшей девочка выжила под лавиной в Мурманской области

13-летняя девочка, которую ранее считали погибшей при сходе лавины в Мурманской области, жива. Она в тяжелом состоянии, сообщило министерство информационной политики региона. О том, почему СКР назвал ее погибшей, не уточняется.

«Девочка жива, но со слов прибывших спасателей, состояние тяжелое»,— сказал представитель ведомства ТАСС.

Первая группа спасателей только недавно добралась до группы туристов, которая попала под лавину. Руководитель туристической группы сообщил губернатору Андрею Чибису, что девочка подает признаки жизни, сказал представитель министерства «РИА Новости». «Решается вопрос об эвакуации вертолетом или снегоходами»,— добавил он.

Ранее СКР сообщил о смерти девочки. Утверждалось, что медикам не удалось ее спасти. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области 22 марта сошла лавина. В месте схода была туристическая группа, но под саму лавину попала только девочка. Остальные члены группы в медпомощи не нуждались.