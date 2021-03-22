Попавшая под лавину в Мурманской области девочка погибла

Попавшая под снежную массу при сходе лавины в районе станции Имандра Мурманской области 13-летняя девочка погибла, сообщили в региональном управлении СКР. Медики пытались реанимировать ребенка, но у них не получилось. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело.

«Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)»,— сообщили агентству ТАСС в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области сошла лавина. Под лавину попала девочка из туристической группы. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние удовлетворительное. Прокуратура региона начала проверку происшествия. В ведомстве сообщили, что по результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.