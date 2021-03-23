Ставрополье перемостит Хопер

Победителем аукциона на право ремонта моста через реку Хопер в Воронежской области стало ставропольское ООО «Рисна», до того работавшее в семи регионах, включая Тамбовщину. Компания снизила цену на 7,1 млн руб. — с начальной 1,135 млрд руб. до 1,128 млрд руб. Этим шагом компания обошла липецкое ООО «ДСУ №7», предложившее на 558,1 тыс. руб. меньше от максимальной стоимости контракта. Заказчик ремонта ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград Федерального дорожного агентства» («Упрдор Москва — Волгоград») является крупнейшим партнером «Рисны» по госконтрактам.

Итоги аукциона на реконструкцию моста через реку Хопер в Воронежской области его организатор тамбовское ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» подвело в конце минувшей недели. Начальная цена контракта составляла 1,135 млрд руб. За эти средства до 15 октября 2023 года необходимо капитально отремонтировать объект длинной 336,5 м около Борисоглебска на 615-м км трассы Р-22 «Каспий»: укрепить опоры, разобрать асфальтное покрытие, демонтировать перила и балки, установить новые конструкции и обустроить две полосы движения шириной 3,75 м. На время работ мост будет закрыт для водителей, планируется организация временного объезда со строительством мостового перехода длиной 293,6 м. Гарантийные сроки — от одного года до восьми лет в зависимости от вида работ. Ремонт финансируется из федерального бюджета

Победителем торгов комиссия признала ставропольское ООО «Рисна». Компания оценила свои услуги в 1,128 млрд руб. Второе место заняло липецкое ООО «Дорожно-строительное управление №7», предложившее на 558,1 тыс. руб. меньше начальной цены. Как следует из аукционной документации, по нестоимостному критерию (наличие у участников финансовых и других материальных ресурсов, опыта работы, деловой репутации и специалистов определенного уровня квалификации) липецкая компания ненамного опередила ставропольскую, получив 40 баллов против 39,97. В частности, сумма уже исполненных контрактов у ДСУ №7 составила 227,89 млн руб., тогда как у «Рисны» — 227,43 млн руб. Однако ставропольская компания победила благодаря большему снижению начальной цены, получив 60 баллов против 56,99. Итоговая сумма баллов составила 99,97 у «Рисны» и 99,66 у ДСУ №7.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рисна» зарегистрировано в Ставропольском крае в декабре 1999 года для строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал — 57,8 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 641,8 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб. Директором является Степан Моисеенко. Совладельцы — Алексей (78,89%) и Александр (21,11%) Зацепины. Алексей Зацепин также является учредителем и соучредителем ставропольских ООО «Высота лидер мост», ООО «Рисна МП» и ООО «Стройсервис», волгоградских ООО «Волгстром» и ООО «Мостдорсервис», а также краснодарского ООО «Кубанский мостовик», Александр Зацепин — соучредителем ставропольских ООО «Югстроймонтаж 26», ООО «Ставмостстрой», ООО «Специализированный застройщик “Ремстрой”», ООО «Рисна МП» и ООО «Благоустройство», краснодарского ООО «Рисна МК».

По собственным данным, «Рисна» работает в семи регионах, в том числе в одном черноземном — Тамбовской области. Здесь компания построила надземный пешеходный переход в облцентре, а также отремонтировала путепровод через связывающую Тамбов и Воронеж дорогу Р-193, мост через реку Цна на дороге Р-208 Тамбов — Пенза. Всего «Рисна» построила и реконструировала «более» 50 мостов и путепроводов, а отремонтировала «около» 200 таких объектов. В 2020 году компания заключила шесть контрактов на 519,1 млн руб. на дорожные работы в Волгоградской области, включая три на мостовые работы. В 2019 году число договоров составило девять, общая сумма — 1,5 млрд руб. (все эти работы проходили в Волгоградской области, в том числе три контракта на ремонт мостов). ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» является крупнейшим заказчиком компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года с «Рисной» заключено шесть договоров на 1,3 млрд руб. Контракт на ремонт моста через Хопер стал седьмым.

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В прошедшем аукционе также участвовали волгоградские ООО «АВ-техно» и ООО «Траст логистика». Первая компания не стала снижать цену контракта и не была допущена к торгам из-за недостоверной информации «на дату и время рассмотрения вторых частей заявок». Как следует из аукционной документации, был неверно указан ИНН соучредителя «АВ-техно» Елены Крахмалевой: заявитель ошибся на одну цифру. Вторая компания предложила 1,112 млрд руб. и также не была допущена к аукциону. Причиной стали непредставление части документов, несоответствие документации требованиям и наличие недостоверной информацию к моменту рассмотрения вторых частей заявок. «Траст логистика» не предоставила выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции и капремонта, а также днем 11 марта отправила датированное 12 марта письмо о том, что «на ближайшем заседании» будет рассмотрено обращение компании о вступлении в ассоциацию «Строители Волгоградского региона». На сайте организации, по данным на 22 марта, сведений о членстве «Траст логистики» нет.

Александр Прытков