ФАС предписала отменить итоги торгов на ремонт липецкой улицы за 515 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области по жалобе екатеринбургского ООО «Фокус» на положение документации об аукционе на право ремонта 1,7 км улицы 50 лет НЛМК в облцентре предписало МКУ «Управление строительства города Липецка» «незамедлительно» отменить протокол подведения итогов. Также чиновники мэрии обязаны до 20 апреля рассмотреть вторые части заявок. Компания «Фокус», как следует из документации, жаловалась на то, что заказчик не разместил в полном объеме проектно-сметную документацию и не указал в проекте контракта идентификационный код закупки. Эти доводы ведомство признало необоснованными. Однако антимонопольщики обнаружили нарушение закона при рассмотрении вторых частей заявок: участников не допустили в связи с непредоставлением «технического плана, без которого разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является недействительным».

Победителем аукциона на ремонт улицы 50 лет НЛМК стало воронежское ООО «СМУ-90» Вардана Агароняна. Начальная цена контракта составляла 515,8 млн руб. СМУ-90 свои услуги оценило в 479,7 млн руб. В аукционе также участвовали местные ОАО трест «Липецкстрой», снизившее цену на 11 руб., и ООО «Стройотдел», предложившее 477,1 млн руб., а также воронежское ООО «Навастрой», «упавшее» до 489,9 млн руб. Все эти компании не были допущены из-за несоответствия документации требованиям аукциона. СМУ-90 является одной из крупнейших дорожных компаний Воронежа. ООО также в феврале не смогло выиграть торги по ремонту дорог в Липецкой области: начальная цена на работы в рамках четвертой очереди составила 597,7 млн руб., пятой — 904,7 млн руб. В 2019 году выручка компания составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 32,8 млн руб.

Александр Прытков