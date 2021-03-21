Европа опоздала на прививку

Вакцина Oxford / AstraZeneca от COVID-19 безопасна — к такому выводу пришло Европейское агентство по лекарственным средствам. Однако этот вывод, похоже, не спасет Евросоюз от стремительно накрывающей его третьей волны коронавируса: спасительного препарата не только не хватает — промедление вызвал и взлет антивакцинных настроений.
«Мы должны быть честны — у нас в Европе недостаточно вакцины, чтобы одной вакцинацией остановить третью волну» — так министр здравоохранения Германии Йенс Шпан охарактеризовал ситуацию с COVID-19 в стране. Он заявил: растет число заболеваний, все чаще врачи обнаруживают новые, более заразные типы вируса, и впереди Германию ожидают нелегкие недели. Федеральный канцлер Ангела Меркель вынуждена была признать, что страну, по-видимому, скоро ждут новые карантинные ограничения. Власти признались, что особенно опасаются грядущей Пасхи, и призвали жителей страны собираться на праздник лишь с ближайшими членами семьи и ограничить поездки.
Вице-президент по вопросам инфекционных заболеваний Института Роберта Коха Ларс Шааде предупредил, что в Германии из-за множества серьезных случаев заболевания вполне возможно переполнение больниц. Вывод института однозначен: число заболеваний в стране растет по экспоненте.
Новые ограничения не такие жесткие — в частности, жителям разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, по особым санитарным протоколам работают школы и парикмахерские, однако «некритически важные» предприятия закрыты. Сохранен и комендантский час после 19:00 по местному времени. Властям есть чего опасаться: число зараженных растет, в Париже в палатах интенсивной терапии находится более 1,2 тыс. человек — это больше, чем во время ноябрьского пика второй волны. В Италии свои ограничительные меры вернули еще 15 марта.
Несмотря на наступающую третью волну, перспектива выхода из нее с помощью самой распространенной в Европе вакцины AstraZeneca довольно призрачна, учитывая, что в Италии, Франции и Германии хотя бы первую ее дозу получили лишь чуть больше 8% населения. Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) «пришло к ясному научному выводу: эта вакцина безопасна и эффективна». Эксперты заявили, что не нашли свидетельств того, что препарат AstraZeneca вызывает тромбозы, однако не смогли «однозначно» исключить связи с редким нарушением тромбозного толка. Исполнительный директор ЕАЛС Эмер Кук также подчеркнул, что полезные свойства вакцины перевешивают риски. С призывом продолжить вакцинацию обратилась и Всемирная организация здравоохранения.
Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды после этой новости заявили о немедленном продолжении кампании по вакцинации, однако Норвегия, Дания и Финляндия возобновлять уколы не спешат. Кроме того, сложившаяся ситуация вызвала новую вспышку «вакцинного» скептицизма.
Такие же результаты демонстрирует опрос социологического института Elabe. Немецкие показатели выше, однако они все равно решительно не дотягивают до 70%, необходимых для создания популяционного иммунитета. Помимо AstraZeneca в ЕС утверждены к применению вакцины BioNTech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, однако и у них есть проблемы как с доверием, так и поставками: например, первые дозы Johnson & Johnson ожидаются в ЕС лишь в середине апреля.
На этом фоне все чаще звучат призывы утвердить в ЕС к применению российскую вакцину «Спутник V»: с таким заявлением выступил, в частности, премьер-министр Австрии Себастьян Курц, призвав ЕАЛС утвердить «все доступные вакцины как можно скорее». Он дал такой ответ после вопроса именно о российском препарате. Накануне еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон также положительно отозвался о «Спутнике».
«Похоже, "Спутник" — хорошая вакцина. Русские вполне хорошие ученые, у меня причин сомневаться в них нет»,— сказал господин Бретон на пресс-конференции в Брюсселе.
О готовности производить российскую вакцину сообщили и несколько шведских компаний: заявление прозвучало после поручения правительства Швеции агентству по инновациям Vinnova проработать такую возможность. «Производственные мощности сегодня не адаптированы, однако возможность выпускать вакцину в определенном объеме у нас есть»,— сказал изданию Svenska Dagbladet один из руководителей Vinnova Ларс Хаммарстрем.
Возможность закупки препарата «Спутник V» после утверждения его ЕАЛС допустила и Ангела Меркель, выступив перед прессой после совещания с главами регионов. Она заявила, что предпочла бы централизованные закупки, но в случае их отсутствия выразила уверенность, что Берлин способен приобрести российскую вакцину самостоятельно.
Со схожим заявлением выступил премьер-министр Италии Марио Драги. «Мы закажем "Спутник V" и посмотрим. Если общеевропейские усилия работать не будут — особенно в области здравоохранения,— мы должны быть готовы действовать самостоятельно. Я не единственный, кто так считает»,— заявил он на первой пресс-конференции в должности главы правительства, отметив, что канцлер Германии придерживается такой же позиции.
Гонка вакцинаций
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