Европа опоздала на прививку

Вакцина Oxford / AstraZeneca от COVID-19 безопасна — к такому выводу пришло Европейское агентство по лекарственным средствам. Однако этот вывод, похоже, не спасет Евросоюз от стремительно накрывающей его третьей волны коронавируса: спасительного препарата не только не хватает — промедление вызвал и взлет антивакцинных настроений.

«Мы должны быть честны — у нас в Европе недостаточно вакцины, чтобы одной вакцинацией остановить третью волну» — так министр здравоохранения Германии Йенс Шпан охарактеризовал ситуацию с COVID-19 в стране. Он заявил: растет число заболеваний, все чаще врачи обнаруживают новые, более заразные типы вируса, и впереди Германию ожидают нелегкие недели. Федеральный канцлер Ангела Меркель вынуждена была признать, что страну, по-видимому, скоро ждут новые карантинные ограничения. Власти признались, что особенно опасаются грядущей Пасхи, и призвали жителей страны собираться на праздник лишь с ближайшими членами семьи и ограничить поездки.

Вице-президент по вопросам инфекционных заболеваний Института Роберта Коха Ларс Шааде предупредил, что в Германии из-за множества серьезных случаев заболевания вполне возможно переполнение больниц. Вывод института однозначен: число заболеваний в стране растет по экспоненте.

Пока Берлин лишь готовится к возврату отмененных было ограничений, Париж уже приступил к карантинным мерам: они введены сроком на один месяц на территории 16 департаментов (в том числе в столице), затронуто более 21 млн человек.

Новые ограничения не такие жесткие — в частности, жителям разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, по особым санитарным протоколам работают школы и парикмахерские, однако «некритически важные» предприятия закрыты. Сохранен и комендантский час после 19:00 по местному времени. Властям есть чего опасаться: число зараженных растет, в Париже в палатах интенсивной терапии находится более 1,2 тыс. человек — это больше, чем во время ноябрьского пика второй волны. В Италии свои ограничительные меры вернули еще 15 марта.

Несмотря на наступающую третью волну, перспектива выхода из нее с помощью самой распространенной в Европе вакцины AstraZeneca довольно призрачна, учитывая, что в Италии, Франции и Германии хотя бы первую ее дозу получили лишь чуть больше 8% населения. Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) «пришло к ясному научному выводу: эта вакцина безопасна и эффективна». Эксперты заявили, что не нашли свидетельств того, что препарат AstraZeneca вызывает тромбозы, однако не смогли «однозначно» исключить связи с редким нарушением тромбозного толка. Исполнительный директор ЕАЛС Эмер Кук также подчеркнул, что полезные свойства вакцины перевешивают риски. С призывом продолжить вакцинацию обратилась и Всемирная организация здравоохранения.

Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды после этой новости заявили о немедленном продолжении кампании по вакцинации, однако Норвегия, Дания и Финляндия возобновлять уколы не спешат. Кроме того, сложившаяся ситуация вызвала новую вспышку «вакцинного» скептицизма.

Особенно тревожная картина сложилась во Франции: как показывает онлайн-опрос телеканала BFM TV, в стране лишь 20% доверяют вакцине AstraZeneca.

Такие же результаты демонстрирует опрос социологического института Elabe. Немецкие показатели выше, однако они все равно решительно не дотягивают до 70%, необходимых для создания популяционного иммунитета. Помимо AstraZeneca в ЕС утверждены к применению вакцины BioNTech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, однако и у них есть проблемы как с доверием, так и поставками: например, первые дозы Johnson & Johnson ожидаются в ЕС лишь в середине апреля.

На этом фоне все чаще звучат призывы утвердить в ЕС к применению российскую вакцину «Спутник V»: с таким заявлением выступил, в частности, премьер-министр Австрии Себастьян Курц, призвав ЕАЛС утвердить «все доступные вакцины как можно скорее». Он дал такой ответ после вопроса именно о российском препарате. Накануне еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон также положительно отозвался о «Спутнике».

«Похоже, "Спутник" — хорошая вакцина. Русские вполне хорошие ученые, у меня причин сомневаться в них нет»,— сказал господин Бретон на пресс-конференции в Брюсселе.

О готовности производить российскую вакцину сообщили и несколько шведских компаний: заявление прозвучало после поручения правительства Швеции агентству по инновациям Vinnova проработать такую возможность. «Производственные мощности сегодня не адаптированы, однако возможность выпускать вакцину в определенном объеме у нас есть»,— сказал изданию Svenska Dagbladet один из руководителей Vinnova Ларс Хаммарстрем.

Возможность закупки препарата «Спутник V» после утверждения его ЕАЛС допустила и Ангела Меркель, выступив перед прессой после совещания с главами регионов. Она заявила, что предпочла бы централизованные закупки, но в случае их отсутствия выразила уверенность, что Берлин способен приобрести российскую вакцину самостоятельно.

Со схожим заявлением выступил премьер-министр Италии Марио Драги. «Мы закажем "Спутник V" и посмотрим. Если общеевропейские усилия работать не будут — особенно в области здравоохранения,— мы должны быть готовы действовать самостоятельно. Я не единственный, кто так считает»,— заявил он на первой пресс-конференции в должности главы правительства, отметив, что канцлер Германии придерживается такой же позиции.

Алексей Наумов