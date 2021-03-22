В Пензе уже и голосование не то СКР расследует вброс на губернаторских выборах

Пензенское управление Следственного комитета России (СКР) предъявило обвинение экс-председателю районной участковой избирательной комиссии (УИК) в селе Бессоновка, где в сентябре 2020 года на губернаторских выборах глава Пензенской области Иван Белозерцев набрал 85% голосов. Следствие полагает, что три четверти бюллетеней там были сфальсифицированы. В понедельник же суд арестовал Ивана Белозерцева по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.

Обвинение в фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) предъявлено бывшему председателю одной из УИК в Бессоновском районе. По данным “Ъ”, речь идет об экс-главе УИК №374, расположенной в селе Бессоновка, Светлане Сверчковой, которая работает директором районного центра детского творчества.

Как полагает следствие, 13 сентября 2020 года в ходе выборов главы региона и довыборов депутата Госдумы обвиняемая самостоятельно заполнила бюллетени 662 избирателей, не явившихся на участок, и вбросила их в урну (всего 1324 документа). В действительности голосовать пришли только 204 человека, уточняют в СКР.

Ведомство не раскрывает, в чью пользу госпожа Сверчкова фальсифицировала голосование.

По данным ГАС «Выборы», в губернаторской гонке здесь победил действующий глава региона Иван Белозерцев («Единая Россия»), за которого отдали голоса 84,8% избирателей (в целом по региону господин Белозерцев набрал 78,7%). При этом на довыборах в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному округу (в который входит Бессоновка) большинство избирателей УИК №374 поддержали депутата Пензенской гордумы от КПРФ Александра Трутнева (39,2%). За летчика-космонавта Александра Самокутяева, выдвинутого «Справедливой Россией», голоса отдали 32,8% избирателей. Напомним, в этом округе ЕР не выдвигала на довыборы своего кандидата и господин Самокутяев получил 60,4% голосов.

О возбуждении двух уголовных дел по итогам сентябрьских выборов СКР сообщил еще в ноябре прошлого года.

Тогда движение «Голос» обнародовало видеозаписи с участков в Бессоновском районе, на которых сотрудники комиссий закрывают камеры подручными предметами и совершают вбросы.

В пензенском облизбиркоме “Ъ” тогда поясняли, что эти люди якобы могли быть не сотрудниками УИК. Сейчас от комментариев в облизбиркоме воздерживаются.

Напомним, утром 21 марта пензенский губернатор Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии СКР, с января по сентябрь 2020 года господин Белозерцев получил от бывшего пензенского сенатора, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля взятку в виде наличных, часов и автомобиля на сумму более 31 млн руб. Взамен губернатор якобы предоставлял «Биотэку» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. В понедельник, 22 марта, господин Белозерцев был арестован Басманным судом Москвы на два месяца. В ближайшее время глава региона должен быть отстранен от должности в связи с утратой доверия, его членство в ЕР уже приостановлено.

Фальсификации на отдельно взятом УИК не могут стать основанием для отмены результатов выборов во всем регионе, считает политолог Дмитрий Олейник: «Такое возможно только при высшей политической воле, но это не тот случай. Впереди большие выборы, а значит, избирательная машина вне подозрений». По его мнению, дело о фальсификации в Бессоновском районе можно считать своеобразным «приветом» пензенскому губернатору от следствия.

Сергей Петунин, Саратов; Андрей Прах