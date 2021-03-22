Губернатор переехал на взятке в Москву Глава Пензенской области подозревается в коррупции, но может быть обвинен и в других преступлениях

Иван Белозерцев, с 2015 года являвшийся губернатором Пензенской области, задержан по подозрению в коррупции. В СКР считают, что за лоббирование интересов бывшего сенатора от той же области, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков у главы региона нашли еще около 500 млн и пистолет. При этом господина Белозерцева проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых область могла потерять около 3 млрд руб. В понедельник Басманный суд по ходатайствам следствия изберет господам Белозерцеву, Шпигелю и еще трем фигурантам расследования меры пресечения.

В воскресенье рано утром следственно-оперативные группы, состоявшие из сотрудников СКР, ФСБ и ГУЭБиПК МВД при поддержке спецназа Росгвардии, провели обыски по десяткам адресов в Пензе, Москве и Подмосковье. Поводом для этого стало уголовное дело о даче взяток в особо крупном размере через посредников и их получении (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), возбужденное в главном следственном управлении СКР. Непосредственным куратором расследования выступил первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев, до недавнего времени возглавлявший ГСУ.

Основное следственное действие, оформленное как неотложное, а потому и не имевшее судебной санкции, было проведено в коттедже Ивана Белозерцева на улице Лазо в Пензе. Изъяв в доме деньги, драгоценности и другие предметы роскоши, следователи отправились вместе с господином Белозерцевым в его рабочий кабинет, где его хозяину было предъявлено еще одно постановление следователя ГСУ СКР о проведении обыска.

По данным источников, близких к следствию, всего у губернатора были изъяты около 500 млн руб. в разной валюте (за 2019 год он задекларировал доход в размере 5,2 млн руб.), коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet, оцениваемые в 5 млн руб., и проч.

Из сейфа, который господин Белозерцев открыл сам, изъяли также пистолет без документов на него. Впрочем, следователи отправили его на экспертизу, усомнившись в том, что оружие находится в боевом состоянии.

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По окончании обысков господина Белозерцева, одетого в спортивный костюм, доставили в СУ СКР Псковской области. По некоторым данным, там губернатору стало плохо, однако после оказания помощи его все равно планируют отправить в Москву. Отметим, что обыски были проведены и у двух сыновей господина Белозерцева, ряда чиновников его администрации и гендиректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, которого также задержали.

В Москве и Подмосковье тем временем прошли обыски у главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который с 2003 по 2013 год являлся сенатором от Пензенской области, а также у его супруги Евгении Шпигель, заместителя главы представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и еще нескольких человек. При этом в рутинные следственные действия с господином Шпигелем, бывшим продюсером и тестем Николая Баскова, хоть какое-то разнообразие внесли хранившиеся у него коллекция эротических фигурок и редкая, 1928 года издания книга «Онанизм у мужчины и женщины» одного из основоположников исследования российской сексопатологии Людвига Якобсона.

По версии следствия, с января по октябрь 2020 года господин Белозерцев получил в Москве и Пензе от господина Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде автомобиля Mercedes V250D, часов Breguet и денег на общую сумму «не менее 31 млн 62 тыс. 200 руб.».

Посредниками в передаче взяток следствие считает Федора Федотова, водителя полпредства Геннадия Маркова, а также неких неустановленных лиц.

При этом если часы точно дошли до губернатора и были изъяты у него следствием, то минивэн, которым управлял господин Марков, остался в полпредстве и использовался для обслуживания губернатора во время его визитов в Москву. То есть получается, что глава региона буквально ездил на взятке.

Незаконные вознаграждения, по версии следствия, передавались губернатору за предоставление группе компаний «Биотэк» «конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области».

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Между тем следует отметить, что контролируемое семьей Бориса Шпигеля ГК «Биотэк» владеет пензенским ОАО «Фармация», которое в 2020 году выиграло тендеры на 1,8 млрд руб., в том числе с медучреждениями Пензенской области. Однако область не входит в число крупных клиентов ГК. Крупнейшими заказчиками «Биотэка», заключившими в 2020 году контракты на общую сумму 14,5 млрд руб., выступают департамент здравоохранения Москвы и Минздрав РФ. Помимо лекарств в 2020 году группа поставляла экспресс-тесты Biozek IgG/IgM на антитела к коронавирусу. Клинические исследования их проводились на базе московских ГКБ №67 и №2. Всего, по данным «Биотэка», в медучреждения разных регионов было поставлено более 3 млн таких тестов. В конце февраля 2021 года ФКУ Минздрава РФ за счет фонда «Круг добра» закупило за 128,8 млн руб. у «Биотэка» спинразу — препарат был доставлен в экстренном порядке в четыре региональных медучреждения. Минимальную стоимость этого лекарства, используемого при лечении спинальной мышечной атрофии, Федеральная антимонопольная служба согласовала на уровне 5,138 млн руб.

Впрочем, по данным “Ъ”, следствие не собирается останавливаться только на откатах от поставщиков медпрепаратов.

Источник, близкий к СКР, сообщил, что решено проверить буквально всю финансово-хозяйственную деятельность главы региона с 2015 года.

«С момента, когда Белозерцев стал губернатором, Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд руб. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах. Самые серьезные — более чем на 1,5 млрд руб.— были обнаружены при реализации федеральных целевых программ. Так, фонд капремонта уличен в излишних тратах — 69 млн руб. на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными. Кроме того, в 2017-м в департаменте ЖКХ выявлены незаконные изменения условий контрактов на ремонт дорог. За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 млн руб. Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования»,— отметил собеседник “Ъ”, предположив, что эти и другие факты могут стать основанием для того, чтобы в деле появились эпизоды превышения должностных полномочий и злоупотребления ими или по крайней мере халатности (ст. 286, 285 или 293 УК РФ).

Пока же никто не сомневается в том, что уже в понедельник по крайней мере господа Белозерцев и Шпигель по решению Басманного суда окажутся в СИЗО «Лефортово», а некоторые из их предполагаемых сообщников еще могут сохранить свободу, активно сотрудничая со следствием.

Иван Белозерцев стал врио пензенского губернатора в мае 2015 года. В тот момент он был спикером областного заксобрания и лидером местной «Единой России». В сентябре того же года господин Белозерцев выиграл выборы, набрав 86% голосов. Его переизбрание на второй срок в 2020 году было под вопросом: эксперты называли его среди глав регионов, которые могут попасть под ротацию (источники “Ъ” тогда говорили, что на замену рассматривалась и кандидатура члена Совета федерации от Пензенского заксобрания Олега Мельниченко).

Однако в июне господин Белозерцев получил добро на новый срок от президента Владимира Путина и переизбрался с 78,7% голосов.

Близкий к администрации президента источник “Ъ” пояснил, что в 2020 году Иван Белозерцев удержался у власти во многом благодаря пандемии: «У него был довольно высокий антирейтинг. Но из-за коронавируса решили, что там, где действующие губернаторы могут идти на выборы, замен делать не надо. А в отношении Белозерцева решили, что он избираем». Одним из главных кандидатов на его замену тогда был Вячеслав Гладков, который позже, в ноябре 2020 года, был назначен врио главы Белгородской области, добавил собеседник “Ъ”.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, пензенский губернатор считается человеком, получившим свою должность благодаря министру обороны Сергею Шойгу. Иван Белозерцев учился в Ульяновском танковом училище вместе с нынешним главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым. У них сохранились теплые отношения, и генерал Салюков рекомендовал господина Белозерцева министру Шойгу, а тот способствовал этому назначению, пояснил собеседник “Ъ”. Олега Мельниченко он называет человеком Михаила Бабича (ныне — замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству), который лоббировал его кандидатуру на губернаторский пост еще в 2015 году, когда сам господин Бабич был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, а господин Мельниченко — его заместителем.

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Пензенский политолог Валентин Мануйлов полагает, что в 2020 году у господина Мельниченко были «исключительно высокие шансы» занять губернаторский пост, а сейчас они стали еще выше: «Я вижу два варианта развития событий: господина Мельниченко назначат врио губернатора, и он будет исполнять эти обязанности, пока не найдется кто-то другой, или он останется здесь надолго».

Политолог Евгений Минченко напомнил, что в начале 2020 года вокруг второго срока губернатора Белозерцева «была большая битва»: «Но в итоге все элитные переговоры были проведены, рейтинги Белозерцев нарастил, собрал сильную команду политконсультантов, которая помогла ему выправить репутационные проблемы». Разговоры о том, чьим человеком является господин Белозерцев, весьма относительны, считает эксперт:

«В свое время его назначали с подачи Володина (Вячеслав Володин, спикер Госдумы, в 2015 году, первый заместитель главы администрации президента.— “Ъ”), есть какие-то контакты с командой Шойгу. Но и в том, и в другом случае нельзя включать Белозерцева в какой-то близкий круг, он где-то на периферии этих групп».

В апреле истекает срок, когда еще можно отправить на выборы новых врио, сообщил “Ъ” специалист по региональной политике Виталий Иванов: «Ходят разговоры про ряд губернаторов, что они "некрепко сидят". Но в этих разговорах всегда есть повышенный процент "хотелок": некие игроки заинтересованы в заменах, пытаются сводить счеты, протащить своих кандидатов и намеренно запускают слухи». Как показывает опыт, до апреля губернаторы, потерявшие устойчивость, не могут чувствовать себя в безопасности, но потом до осени можно жить относительно спокойно, отмечает эксперт: «К тому же предстоят федеральные выборы, которые в определенном смысле подмораживают такие сюжеты. Есть точка зрения, что смена губернатора позволяет перезагрузить ситуацию, дает населению новые надежды и это можно конвертировать в голоса за "Единую Россию". Но есть и другая точка зрения, что замена главы дестабилизирует политическую ситуацию если не в публичном плане, то в аппаратном. Такая турбулентность может негативно сказаться на подготовке к избирательной кампании».

Николай Сергеев, Олег Рубникович, Александр Осипов, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров; Сергей Петунин, Саратов