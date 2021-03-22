«Единая Россия» приостановила членство арестованного губернатора Белозерцева

Президиум пензенского регионального политсовета «Единой России» в понедельник, 22 марта, приостановил членство в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал главу региона до 20 мая по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела»,— сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».

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Напомним, Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. Вместе с ним были задержаны еще пять человек, в том числе предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк». По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет.

О деле — в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».