Губернатору Пензенской области предъявлено обвинение во взятке

СКР предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и попросил Басманный суд Москвы отправить чиновника под арест. Глава региона обвиняется в получении взятки в сумме 31 млн руб. при лоббировании интересов фармпроизводителей. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также обвинение предъявлено еще пяти фигурантам дела.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области»,— говорится в сообщении.

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Также обвинения предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» и экс-сенатору Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову. Все они были задержаны накануне, 21 марта. По информации СМИ, никто из фигурантов дела вину не признает.

Иван Белозерцев был задержан утром 21 марта. По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн и пистолет. После обысков чиновник был доставлен из Пензы в Москву для дальнейших следственных действий.

О деле — в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».