СМИ: задержанный губернатор Пензенской области отрицает вину в получении взятки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб., не признает свою вину, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Накануне, 21 марта, он был доставлен из Пензы в Москву для дальнейших следственных действий. По информации источника «РИА Новости», в изоляторе на Петровке находятся четыре задержанных по этому делу. Самого пензенского губернатора там нет. Ранее источники ТАСС сообщали о том, что по приезде из Пензы главу региона отвезли именно на Петровку.

«Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела ее не признал»,— сказал источник.

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Как уточнила ТАСС член ОНК Москвы Ольга Дружинина, одному из подозреваемых, экс-сенатору Борису Шпигелю, ныне возглавляющему группу фармацевтических компаний «Биотэк», в изолятор вызвали скорую. «У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС»,— сказала правозащитница, посетившая предполагаемого взяткодателя в ИВС на Петровке.

Иван Белозерцев и остальные фигуранты дела были задержаны утром 21 марта. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). По версии следствия, за вознаграждение глава региона лоббировал интересы фармпроизводителей. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет. Сегодня, 22 марта, следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемых.

О деле — в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».