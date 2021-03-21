ТАСС: задержанный губернатор Пензенской области доставлен в Москву

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева доставили в Москву, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, из аэропорта главу региона отвезли в изолятор на Петровке. Господин Белозерцев был задержан сегодня утром, 21 марта, в Пензе по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб.

«Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в главном следственном управлении СКР»,— уточнил собеседник агентства. Ожидается, что завтра, 22 марта, следствие обратится в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте чиновника.

Чем известен Иван Белозерцев Читать далее

По информации ТАСС, в ходе обысков, прошедших несколько часов назад в доме губернатора, следователи обнаружили около 500 млн руб. наличными. Также обыски прошли в его рабочем кабинете.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). По версии следствия, за вознаграждение глава региона лоббировал интересы фармпроизводителей. Вместе с господином Белозерцевым были задержаны его предполагаемый взяткодатель — экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

О деле — в материале “Ъ” «Пензенскому губернатору завозили взятки».