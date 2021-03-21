Посол России: мы заинтересованы в развитии отношений с США в той же степени, что и они

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву для консультаций. МИД России вызвал его после того, как президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Комментируя свою поездку, посол сказал, что Москва заинтересована в развитии двусторонних отношений настолько, насколько этого хочет Вашингтон.

«Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. Неоднократно российская сторона всегда подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться»,— сказал господин Антонов журналистам перед вылетом в Москву (цитата по «РИА Новости»).

Посол не уточнил, сколько он пробудет в России. «Сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я и останусь»,— добавил он. Господин Антонов сообщил, что у него запланировано несколько встреч в различных ведомствах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в марте сообщала, что посол в США приглашен в Москву для консультаций. Цель — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». Ранее господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли господина Путина убийцей. Российский президент предложил американскому продолжить дискуссию в прямом эфире.

Подробнее о высказываниях президентов — в материале “Ъ” «История получила предложение».