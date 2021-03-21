ЛДПР разработает законопроект об ответственности за призывы к санкциям против России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поручил подготовить законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям против России. Аналогичная инициатива уже рассматривается в Госдуме по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

«Я дал задание. Мы подготовим закон об уголовной ответственности, ибо это удар по моральному состоянию нашего общества, прямое нанесение экономического ущерба… это измена родине. Вы как можете обращаться к чужому государству с требованием наказать собственное государство? Мы обязательно внесем проект закона об уголовной ответственности, чтобы там был срок приличный — пять, десять лет заключения за призыв к тому, чтобы какая-то страна ввела санкции против России»,— сказал господин Жириновский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В феврале господин Володин поручил создать рабочую группу для обсуждения законопроекта об уголовной ответственности за действия, которые могут повлечь введение санкций против российских физических лиц и компаний. Такой законопроект был принят в первом чтении еще в 2018 году, но его рассмотрение было приостановлено из-за критики со стороны бизнеса.

К такому виду наказания ранее призывали бизнесмен Олег Дерипаска и режиссер Никита Михалков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что тема наказания за призывы к санкциям вызывает общественный интерес, и она будет обсуждаться.

Подробнее — в материале “Ъ” «Инициатива второй свежести».