Песков назвал интересной идею наказывать за призывы к санкциям вплоть до лишения гражданства

Тема наказания за призывы к санкциям вызывает общественный интерес, и она будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не ответил на вопрос, могут ли в будущем за это лишать гражданства, как предложил режиссер Никита Михалков. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за подобные действия.

«Действительно, мы видим, что уже не первый раз такие предложения озвучиваются. Я не говорю о том, как следует наказывать за это, лишать гражданства или по-другому, это уже не наша прерогатива. Но наверняка, когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна и понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться»,— заявил господин Песков журналистам во время пресс-колла.

«Не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес, это однозначно»,— сказал пресс-секретарь.

На вопрос о том, могут ли вернуть советскую норму о лишении гражданства, Дмитрий Песков ответил: «Я еще раз повторяю: я не берусь говорить о том, какое именно возможно наказание. Но то, что сама тема, безусловно, интересная, и то, что она будет обсуждаться, вот это я допускаю»,— сказал он.

Дмитрий Песков напомнил, что первым, в декабре 2020 года, предложил уголовно наказывать за провоцирование санкций бизнесмен Олег Дерипаска. По мнению предпринимателя, ограничения стали орудием гибридной войны. «Он, правда, не говорил о таком суровом наказании, но говорил о том, что это должно быть уголовно наказуемое, приравниваться к уголовно наказуемому преступлению»,— отметил пресс-секретарь Кремля.

Вчера, 17 февраля, Никита Михалков призвал лишать гражданства тех, кто призывает ввести антироссийские санкции и совершает другие подобные действия. При этом он заявил, что нужно избегать злоупотреблений, и не использовать это для борьбы с инакомыслием. Согласно ст. 6 Конституции России, человека не могут лишить гражданства. При этом в СССР была норма о лишении гражданства.

В начале февраля Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб экономике. Он, в частности, осудил призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иноагентом) Алексея Навального к США и ЕС с просьбой ввести санкции против ряда российских политиков и бизнесменов.

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