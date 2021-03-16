Олимпиада увеличивает сокращения

Перечень ограничений, которые из-за риска заражения коронавирусом будут действовать этим летом на Олимпийских играх в Токио, пополнился еще одной позицией. Власти Японии потребовали сократить размер делегаций лидеров иностранных государств, а также число сопровождающих министров спорта лиц. Все они будут обязаны сдать тесты на COVID-19 до и после прибытия в Японию, а также не смогут встречаться со спортсменами на протяжении Игр. До этого стало известно, что токийская Олимпиада может пройти без зрителей — по крайней мере, зарубежных, однако окончательное решение по этому поводу пока еще не принято.

Агентство Kyodo сообщило о введении на токийской Олимпиаде, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с лета 2020-го года на лето 2021-го, новых мер безопасности. С целью снизить риски заражения COVID-19 власти Японии обратились к иностранным государствам с просьбой сократить делегации глав государств до 11 человек, а число сопровождающих министров спорта — до четырех человек.

Вдобавок гости должны будут сдать тест на коронавирус как до вылета, так и после прибытия в Японию.

Это уже далеко не первые ограничения, которые вынужден вводить организационный комитет Игр. До этого было решено сократить число присутствующих спортсменов на церемониях открытия и закрытия Олимпиады, которые пройдут соответственно 23 июля и 8 августа. Из 11 тыс. атлетов, планирующих принять участие в Играх, на мероприятия будут допущены только 6 тыс. человек. Правда, по какому именно принципу будет осуществляться «отбор», пока неизвестно.

Кроме того, спортсмены обязаны будут в соответствии с обнародованной в феврале Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом токийских Игр версией правил отчитываться на ежедневной основе о своем самочувствии через специальное приложение. Они также не смогут посещать состязания в качестве зрителей. Дополнительная серия рекомендаций касается пребывания спортсменов в Олимпийской деревне. Так, например, атлеты должны приезжать туда «не ранее чем за пять дней до начала соревнований», а покидать — максимум через два дня после их окончания. В том случае, если атлет откажется соблюдать меры безопасности, он будет отстранен от соревнований.

По-прежнему остается нерешенным одним из ключевых вопросов: смогут ли на Играх в Токио присутствовать зрители.

По утверждению агентства Kyodo, ссылающегося на официальных лиц, правительство Японии точно не намерено приглашать иностранных болельщиков из-за «обеспокоенности японской общественности коронавирусом» и из-за возникновения его новых разновидностей.

Тем не менее рассматривается возможность допуска на трибуны японских болельщиков. И если это удастся реализовать, отмечает Sankei, заполняемость спортивных объектов не должна будет превышать 50%. Иначе говоря, на стадионах больших размеров смогут присутствовать не более 20 тыс. зрителей. Однако, говорится в издании, при улучшении эпидемиологической ситуации такие ограничения могут быть сняты. Окончательное решение, касающееся присутствия зрителей, должно быть принято в апреле.

Екатерина Ремизова