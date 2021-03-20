МОК уважает решение Токио отказать зарубежным болельщикам в посещении Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил разочарование по поводу решения японских властей в отношении Олимпийских игр. Ранее в оргкомитете Игр объявили о том, что зарубежные болельщики не смогут посетить летнюю Олимпиаду из-за пандемии. Однако в МОК заявили, что «полностью уважают и принимают» это решение.

«Мы разделяем разочарование всех восторженных олимпийских болельщиков со всего мира и, конечно же, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры»,— говорится в заявлении президента МОК Томаса Баха (цитата по AFP).

«Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва для всех»,— добавил он. Но господин Бах отметил, что в разгар пандемии «каждое решение должно в первую очередь уважать принцип безопасности». «Я знаю, что наши японские партнеры и друзья не без труда пришли к такому решению»,— сказал глава МОК.

Токийские игры станут первыми в истории без иностранных зрителей. Деньги за приобретенные билеты будут им возвращены. Средства, потраченные на заказ отелей, возмещены не будут.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Подробнее об ограничениях на Играх читайте в публикации “Ъ” «Олимпиада увеличивает сокращения».