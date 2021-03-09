Kyodo: иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Япония решила провести Олимпиаду в Токио в нынешнем году без зрителей из-за границы из-за пандемии COVID-19, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники. Церемония, на которой будет дан старт эстафете олимпийского огня в Японии, 25 марта также пройдет без зрителей.

По данным агентства, власти страны пришли к выводу, что в условиях распространения коронавируса не стоит приглашать представителей других государств. На решение повлияло также выявление новых штаммов вируса. На следующей неделе решение о проведении Олимпиады без иностранных болельщиков утвердят на совместном заседании правительства Японии, властей Токио, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета, сообщили источники.

Окончательно вопрос о допуске иностранных зрителей должен быть решен до конца марта. Также в апреле власти объявят, какое количество болельщиков будут пускать на стадионы.

Согласно опросам, проводившимся в конце прошлого—начале нынешнего года, почти 80% японцев хотели бы или еще одного переноса, или отмены Олимпиады. При этом, как заявлял президент МОК Томас Бах, перенести Олимпиаду еще раз не представляется возможным. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее предварительно перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Подробнее о планах властей страны — в материале «Япония готова к закрытию».