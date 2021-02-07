Центр здравоохранения Венгрии одобрил вакцину «Спутник V»

Венгерский Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер. Теперь вакцину можно использовать в этой стране.

Центр пришел к выводу, что вакцина отвечает требованиям производителя с точки зрения лекарственных средств. Также в Венгрии можно использовать вакцины компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. «Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом»,— отметил министр.

Венгрия может на следующей неделе начать вакцинацию граждан российской вакциной, сообщали СМИ со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана. В январе страны договорились о поставках 2 млн доз «Спутника V» в Венгрию в ближайшие три месяца. Этого достаточно для вакцинации 1 млн человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 тыс. доз.