Деньги подорожают не сразу

Неожиданное, но незначительное повышение ключевой ставки ЦБ также незначительно в моменте отразилось на российском финансовом рынке. Рубль укрепился, однако к концу дня котировки ведущих валют почти вернулись к значениям предыдущего дня. Доходность гособлигаций поднялась на символические 6–8 б. п., с начала года обслуживание госдолга уже подорожало гораздо сильнее — рост доходности по среднесрочным бумагам превысил 100 б. п. Если принятое ЦБ решение означает курс на дальнейшее повышение ключевой ставки (в банках прогнозируют до 5% к концу года), это будет поддерживать рубль и скажется на доходности облигаций, в основном краткосрочных.

Решение ЦБ о повышении ключевой ставки на одну ступень оказалось в целом неожиданным для рынка. Ранее опрошенные агентством Bloomberg экономисты в большинстве своем ожидали, что Банк России сохранит ставку на прежнем уровне 4,25%. На эти ожидания не повлияла и информация источников Bloomberg, озвученная в начале недели, что ЦБ рассматривает повышение ставки не менее чем на 1,25 п. п. к концу года.

При этом многие участники финансового рынка ожидали мягких шагов ЦБ в отношении повышения ставки, но в более поздний период.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов отмечает, что Банк России принял решение, в котором не был уверен еще неделю назад, и его решение могли ускорить проведенные накануне повышения ставок центробанками Бразилии (до 2,75%) и Турции (до 19%).

Как считают участники рынка, для рубля решение ЦБ выглядит нейтральным. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, для российской валюты сейчас важнее санкционная риторика и способность цен на нефть восстановиться после недавнего обвала. По мере снижения влияния этих рисков более жесткая риторика ЦБ РФ будет скорее позитивной для рубля, считает эксперт.

Вместе с тем повышение ставки в моменте укрепило позиции российской валюты. Курс доллара в течение получаса после объявления ЦБ опускался до 73,74 руб./$. Курс евро также снижался, до 88,73 руб./€. Однако дальнейшей игры на укрепление рубля не последовало. К концу основной сессии курс доллара закрепился выше отметки 74,2 руб./$, а курс евро — возле 88,4 руб./€, т. е. на 10–30 коп. ниже закрытия предыдущего дня.

При этом решение ЦБ фактически уже было заложено в котировки долгового рынка. Как отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, доходность десятилетних ОФЗ с начала года выросла на 103 б. п. В настоящее время, по данным Reuters, она превышает 7% годовых.

Как отмечает Владимир Евстифеев, на рынке ОФЗ заметно давление лишь на среднесрочном участке суверенной кривой, где доходности поднялись на 6–8 б. п., «на дальнем участке реакции практически не наблюдается». Старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич говорит, что с момента предыдущего заседания доходность облигаций сроком до пяти лет выросла на 60–70 б. п.

В дальнейшем от темпа повышения ключевой ставки, как отмечает господин Монастыршин, будет зависеть в большей мере доходность коротких ОФЗ. Сейчас ОФЗ с погашением в декабре 2021 года торгуются с доходностью около 5% годовых. Если ЦБ решит поднять ставку до 5% в этом году, то это нейтрально повлияет на всю кривую ОФЗ. Если ставка будет повышена до 5,5%, то это приведет к росту доходности ОФЗ срочностью один-два года, но на длинные выпуски влияния не окажет, отмечает Дмитрий Монастыршин.

Участники рынка ожидают повышения ставки на 0,25 п. п. уже на следующем заседании в апреле.

На это указывают слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о необходимости неотложной корректировки параметров денежно-кредитной политики. По мнению Максима Петроневича, она может быть повышена сильнее, чем на минимальный шаг — учитывая значительный уровень инфляции (5,7–5,8% в годовом исчислении) и доходностей ОФЗ.

В дальнейшем решения будут зависеть от динамики инфляции, отмечает руководитель направления управления активами «МКБ Инвестиции» Андрей Дюрягин. В ПСБ к концу года ожидают повышение ставки до 5% — нижней границы нейтрального диапазона ключевой ставки. В банке «Зенит» не исключают подъема ставки в диапазон 4,75–5%. Как считает Максим Петроневич, если оценивать только уровень доходности по ОФЗ и его исторический спред к ставке RUONIA, ключевая ставка может быть повышена до нижней границы нейтрального диапазона (5–6%) и, вполне вероятно, достигнет его середины.

Виталий Гайдаев