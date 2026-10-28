Путин начал встречу с главами африканских региональных организаций
Президент России Владимир Путин открыл встречу с руководителями региональных организаций Африки в Большом Кремлевском дворце . В ней, среди прочих, участвуют главы Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Союза арабского Магриба, Африканского экспортно-импортного банка.
Глава государства напомнил, что сегодня на форуме «Россия — Африка» обсуждали развитие отношений России и африканских стран в торговле, инвестициях, науке, образовании и молодежной политике. «И сейчас предлагаю более детально обменяться мнениями о многостороннем измерении в диалоге России и Африки»,— сказал президент во вступительной речи.
Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит помогать Африке участвовать в «механизмах глобального управления и ключевых международных, экономических и политических структурах». Он подчеркнул, что Африканский союз еще осенью 2023 года стал постоянным членом G20. Москва, по его словам, рассчитывает на более тесное сотрудничество с африканскими странами в СНГ и ЕАЭС.