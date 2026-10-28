Путин начал встречу с главами африканских региональных организаций

Глава государства напомнил, что сегодня на форуме «Россия — Африка» обсуждали развитие отношений России и африканских стран в торговле, инвестициях, науке, образовании и молодежной политике. «И сейчас предлагаю более детально обменяться мнениями о многостороннем измерении в диалоге России и Африки»,— сказал президент во вступительной речи.