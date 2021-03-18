Роботы прошлись по заголовкам

Тема санкций в отношении России, прозвучавшая из уст президента США Джо Байдена, негативно отразилась на российском рынке. Ведущие мировые валюты выросли в цене на 1 руб., а фондовые индексы потеряли более 1%. Из наиболее вероятных сценариев уже давно обсуждаются санкции против российского госдолга. Но министр финансов РФ Антон Силуанов уже пообещал поддержку банкам при приобретении гособлигаций. Впрочем, участники рынка довольно скептически относятся к столь радикальным решениям со стороны США, ожидая, что даже в пессимистичном случае российский долговой рынок выстоит.

Заявления президента США Джо Байдена, сделанные в интервью телеканалу ABC, вызвали резкую реакцию на российском финансовом рынке. Курс доллара на торгах Московской биржи взлетел почти на 1 руб. и достиг отметки 74 руб./$. Курс евро также прибавил почти 1 руб. и превысил отметку 88 руб./€. Российские фондовые индексы потеряли в моменте до 1%. Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, как обычно бывает в таких случаях, «торговые роботы сработали на заголовки о санкциях против России».

По итогам основной биржевой сессии курс доллара закрылся на отметке 74,17 руб./$, курс евро — 88,28 руб./€. Несмотря на резкий рост котировок, они вернулись всего лишь на четыре-пять дней назад.

Основным поводом для игры против рублевых активов были слова, что Россия «заплатит». В том числе за вмешательство в последние американские выборы. Такая «оплата» традиционно связывается участниками рынка с введением санкций госдолга, которые активно муссируются с 2017 года. Однако эти рассуждения наталкивались на оценку потерь американских инвесторов. Последний раз волна обсуждения была также осенью 2020 года, накануне выборов президента США, и с разной степенью активности дожила до начала 2021 года.

Впрочем, участники рынка довольно скептически настроены в отношении планов властей США наложить санкции на российский долг и, прежде всего, на рублевые ОФЗ.

Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, «это один из немногих козырей в рукаве США, поэтому применять подобные меры необходимо в крайнем случае». Как считает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «ФК Открытие» Максим Петроневич, санкции «не угрожают выполнению бюджета в ближайшие три года при текущих ценах на нефть». Кроме того, спрос нерезидентов на гособлигации в последнее время был слабым. А ЦБ в начале марта выпустил «Обзор рисков финансовых рынков», в котором впервые раскрыл структуру владения рублевым госдолгом в разрезе инвесторов разных стран. Из общего объема в 13,7 трлн руб. на начало года лишь около 6,9% (944 млрд руб.) пришлось на инвесторов из США.

Как считает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, рост экспортных доходов благодаря восстановлению цен на нефть «перекрывает весь возможный отток средств нерезидентов из ОФЗ и российских акций». По его оценке, в случае запрета американским инвесторам покупать российский госдолг будет максимальный рост доходностей в пределах 0,5–0,7% годовых, который будет нивелирован наполовину уже до конца года. При этом курс доллара на российском рынке может вырасти до 75–76 руб./$, то есть до уровня осени прошлого года, к которому уже адаптировалась экономика и население страны. Если ЦБ и Минфин приостановят покупку валюты, то, возможно, снижение рубля будет еще меньше.

У финансовых и денежных властей достаточно механизмов для увеличения спроса на ОФЗ со стороны локальных инвесторов.

Например, увеличение предложения по операциям репо с ЦБ, как это было в четвертом квартале 2020 года (см. “Ъ” от 12 октября). Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что в случае введения санкций против российского госдолга, министерство будет ориентироваться на помощь внутренних инвесторов для покрытия дефицита бюджета. При этом ЦБ может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке ОФЗ, отметил он на комитете Госдумы по финансовым рынкам. «Ускорение инфляции в России носит в большей степени немонетарный характер, поэтому она не станет преградой для ЦБ при повторении такого механизма»,— считает Владимир Евстифеев.

Западные санкции действенны только для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, указывают участники рынка. По словам гендиректора «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева, только «в этом случае OFAC Минфина США способен контролировать их выполнение». Вводить санкции против ОФЗ бесполезно, потому что значительная часть западных инвесторов, которых интересуют ОФЗ, покупает не сами ОФЗ, а процентные и валютные свопы, привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам «доллар/рубль», указывает эксперт.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин