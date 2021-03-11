Нефтерубли потекли в бюджет

Последнее размещение ОФЗ оказалось самым слабым с точки зрения привлечения средств. На двух аукционах Минфин привлек 43 млрд руб., более чем в два раза меньше предыдущего аукционного дня. С одной стороны, Минфин предложил рынку длинные бумаги, в том числе с погашением в 2035 году, на которые спрос традиционно ниже. Но с другой стороны, министерству уже не требуется форсировать заимствования в бюджет на фоне высоких цен на нефть.

Состоявшиеся 10 марта безлимитные аукционы по размещению ОФЗ завершились без рекордов. Инвесторам было предложено два выпуска — семилетних и четырнадцатилетних облигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Но если неделю назад суммарный спрос составлял 193 млрд руб., то в этот раз он не превысил 86 млрд руб. В результате Минфин разместил четырнадцатилетние бумаги на 33 млрд руб. по средневзвешенной доходности 7,01% годовых, а семилетние — менее чем на 10 млрд под 6,68% годовых. Столь низкий объем Минфин привлекал в последний раз 10 февраля.

Для удовлетворения более 77% заявок на четырнадцатилетние бумаги Минфину пришлось пойти на увеличение премии по доходности. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, премия составила 9–10 б. п. к вторичному рынку, вернувшись на уровень начала февраля. «На второй аукцион инвесторы выставили более "агрессивные" заявки, большая часть из которых была отсечена Минфином. В результате аукцион прошел с премией по средневзвешенной доходности 7 б. п. к среднему уровню вторичного рынка»,— отмечает господин Ермак.

Аналитики отмечают падение интереса к ОФЗ как со стороны внутренних, так и иностранных инвесторов, которые в прошлый раз были достаточно активны.

На прошлой неделе, по данным «ВТБ Капитала», на нерезидентов пришлось порядка 45% от общего объема размещения (более 45 млрд руб.). По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, снижение интереса к ОФЗ происходит на фоне роста инфляционных ожиданий и отставания курса рубля от динамики цен на нефть. По итогам двух месяцев инфляция достигла 5,67% в годовом выражении. Такого высокого уровня не наблюдалось с ноября 2016 года. «Инвесторы опасаются, что ЦБ может ужесточить риторику на предстоящем заседании, это может спровоцировать снижение цен облигаций»,— отмечает господин Ващенко.

Впрочем, Минфин уже не форсирует заимствования средств на долговом рынке. В минувший вторник министр финансов Антон Силуанов заявил, что на частичное финансирование расходов в этом году будут направлены бюджетные остатки прошлого года «с одновременным сокращением объема заимствований». С учетом текущих цен на нефть потребности в активности привлечения финансирования у Минфина нет. «Рекордные уровни цен на нефть в рублевом выражении — с начала года выше 4 тыс. руб. за баррель, а в марте превышавшие 5 тыс. руб. за баррель — позволят профинансировать все запланированные расходы за счет перенастройки параметров бюджетного правила»,— считает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич.

43 миллиарда рублей привлек Минфин на последних аукционах ОФЗ

При этом в ближайшее время аналитики не ждут улучшения ситуации с доходностью на долговом рынке. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, давление на локальный рынок долга всех развивающихся стран сохраняется на фоне роста базовых долларовых доходностей по мере восстановления американской экономики. «Мы не видим причин для роста доходностей долгосрочных ОФЗ, в них уже заложена масса рисков, реализация которых сейчас не выглядит очевидной. Под давлением может оказаться сегмент трех-пятилетних бумаг, которые наиболее чувствительны к текущим инфляционным рискам»,— отмечает господин Евстифеев. Поддержку рынку может оказать снижение аппетита Минфина по заимствованиям на первичном рынке. По мнению аналитика, доходность выше 6,5% годовых по десятилетним ОФЗ выглядит привлекательной для покупки.

Виталий Гайдаев