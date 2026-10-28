Купечество и дым

Чтобы заинтересовать зрителей неизвестным именем, обычно требуется захватывающая история. У Константина Кузнецова с этим все в порядке: его биография не была скроена по общему стандарту. Ему не пришлось спасаться из кровавого хаоса революции и Гражданской — за границей художник оказался задолго до всех потрясений. Еще в 1896 году он совершил турне по Европе и решил остаться там навсегда. Сын купца, выходец из Нижегородской губернии, переехал в Париж и начал посещать студию Фернана Кормона, крепкого академиста, у которого учились Ван Гог и Тулуз-Лотрек, прежде чем ударились в художественные эксперименты. Кузнецов не собирался вершить революций в искусстве и выбрал импрессионизм, в то время уже утративший флер новизны. Несмотря на вполне зрелый возраст — а Кузнецову было 33 года, когда он оставил семейное предприятие и переехал во Францию,— удача оказалась на его стороне. Он много выставлялся в Европе и в России: семейный капитал дарил уверенность в завтрашнем дне и позволял не браться за поденщину.