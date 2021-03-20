Чему учились европейцы на карантине и где входят в моду безалкогольные бары Любопытные сообщения и исследования 15–19 марта

Пить стали меньше, пить стали веселее

В последние время в разных городах мира все чаще открываются бары, в которых нельзя купить алкоголь. Их целевой аудиторией стал люди, ведущие трезвый образ жизни, но не желающие отказываться от возможности пропустить стаканчик-другой в приятной компании и обстановке. Где открываются безалкогольные бары и какие перспективы ожидают этот рынок — в материале “Ъ”.

Ударили программированием по пандемии

IT-компания Red Hat опубликовала результаты масштабного исследования о том, чему учились жители Западной Европы во время пандемии. В опросах поучаствовали 30,2 тыс. человек из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Швеции. Выяснилось, что за прошедший год самой популярной областью для изучения оказалось программирование. Как совершенствуются европейцы — в материале “Ъ”.

Год очищения

Испания возглавила список стран, жители которых стали чаще убираться дома во время пандемии. Об этом говорится в свежем опросе компании Dyson среди 10,7 тыс. человек из 10 стран мира. Большинство респондентов (59%) утверждают, что сейчас они следят за чистотой в доме сильнее, чем в марте 2020-го. Как обстоят дела с уборкой в разных странах — в материале “Ъ”.

Пьяные покупки

Каждый пятый житель США совершал в 2020 году покупки в нетрезвом виде, свидетельствуют данные исследования Finder. По сравнению с предыдущим ежегодным исследованием портала, доля любителей пьяного шопинга снизилась с 22,9% в 2019 году до 21,4% в 2020-м. Сколько тратят американцы «под градусом» и что покупают — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко