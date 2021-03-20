Все меньше американцев делают покупки «под градусом»

Каждый пятый житель США совершал в 2020 году покупки в нетрезвом виде, свидетельствуют данные исследования Finder. По сравнению с предыдущим ежегодным исследованием портала, доля любителей пьяного шопинга снизилась с 22,9% в 2019 году до 21,4% в 2020-м. Уменьшилась и сумма потраченного на одного человека за тот же период — с $768 до $424. Резкое снижение во многом обусловлено исключением из исследования графы расходов «дополнительный алкоголь», на который в позапрошлом году в среднем уходило по $222. Впрочем, с 2015 года сумма трат на человека все равно выросла более чем в три раза.

Всего американцы потратили в 2020 году в пьяном виде $21,6 млрд — в два раза меньше, чем годом ранее ($44,9 млрд). Респонденты признались, что чаще всего под шофе они покупают еду (81%), обувь и одежду (60%), сигареты (59%), а также играют в азартные игры (54%).

Значительно меньше пьяный шопинг распространен среди женщин (15% опрошенных против почти 29% мужчин). Более склонны к подобным покупкам миллениалы (25-40 лет) — более 36,5%. За ними следуют совершеннолетние американцы младше 25 лет (29,7%) и респонденты от 40 до 55 лет (26,5%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».