Где набирают популярность безалкогольные бары

В последние время в разных городах мира все чаще открываются бары, в которых нельзя купить алкоголь. Их целевой аудиторией стал люди, ведущие трезвый образ жизни, но не желающие отказываться от возможности пропустить стаканчик-другой в приятной компании и обстановке. В числе таких заведений агентство Associated Press называет футуристический бар «0%» в Токио, Sans Bar в техасском Остине, The Virgin Mary Bar в Дублине, Zeroliq в Берлине и другие. Некоторые из них работают с ограничениями из-за пандемии, однако намерены вернуться к полноценному формату, как только позволит ситуация.

Безалкогольный бар — не новый феномен. Первые такие заведения стали появляться еще в XIX веке с распространением движения трезвенников. Но если тогда главной целью посетителей было воздержание, то теперь в подобные бары ходят и те, кто поддерживает моду на здоровый образ либо не пьет временно: по медицинским показаниям, из-за пополнения в семье, подготовки к соревнованиям.

О том, что безалкогольные и слабоалкогольные напитки постепенно усиливают свои позиции, говорят и эксперты. По данным аналитической компании IWSR, в 2020 году потребление такой продукции на десяти ключевых рынках (Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, США, Франция, ЮАР, Япония) выросло на 1%, в то время как традиционного алкоголя сократилось на 5%. Хотя объемы продаж обычной выпивки по-прежнему в разы больше, потребление без- и слабоалкогольного пива и имитаций крепких напитков (в частности, виски и текилы) растет в два-три раза быстрее. Покупателей не останавливает и то, что цены в безалкогольных заведениях вполне сравнимы с обычными барами.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».