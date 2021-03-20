Жители разных стран стали чаще убираться

Испания возглавила список стран, жители которых стали чаще убираться дома во время пандемии. Об этом говорится в свежем опросе компании Dyson среди 10,7 тыс. человек из 10 стран мира. Большинство респондентов (59%) утверждают, что сейчас они следят за чистотой в доме сильнее, чем в марте 2020-го.

По данным исследования, более чем две трети (67%) испанцев стали убирать свой дом чаще. Среди жителей Китая и США таких оказалось по 64%. На четвертом месте — Италия, где об этом заявили 60% опрошенных. Далее идут жители Великобритании, Южной Кореи (по 54%), Австралии (42%) и Франции (41%), а последние места в рейтинге занимают немцы и японцы (по 31%).

Около четверти респондентов «серьезно обеспокоены» пылью у себя дома, а 77% уверены, что уборка благотворно влияет на домашнюю обстановку. Любопытно, что каждый пятый не знает, что пыль может содержать различные вирусы. Также было подсчитано, что уборка пылесосом в среднем занимает 24 минуты, тогда как испанцы тратят на нее чуть больше получаса.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».