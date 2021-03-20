Как европейцы осваивают программирование

IT-компания Red Hat опубликовала результаты масштабного исследования о том, чему учились жители Западной Европы во время пандемии. В опросах поучаствовали 30,2 тыс. человек из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Швеции.

За прошедший год самой популярной областью для изучения оказалось программирование. В среднем в вышеперечисленных странах каждый 20-й респондент занимался им на карантине. Больше всего желающих оказалось в Испании (10%), меньше всего — в Великобритании (4%). Сильное рвение в освоении программирования проявили респонденты 18-24 лет — в среднем 12%, а в Италии — почти каждый пятый.

Что касается причин для освоения чего-то нового, то в среднем чуть больше трети опрошенных (35%) руководствуются при выборе занятия карьерными возможностями, тогда как для 54% это хороший способ поддержать свое психологическое или физическое здоровье. Примерно столько же (53%) заявили, что для них освоение новых навыков — это просто хобби. Среди всех занятий кодинг и графический дизайн оказались наиболее заточенными под карьерные цели — по 65% учатся этому именно ради продвижения по службе.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».