ФСБ задержала участников украинской неонацистской группы в Геленджике и Ярославле

Сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинской молодежной неонацистской группировки «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). У них были изъяты инструкции по изготовлению оружия и взрывных устройств, нацистские материалы, холодное оружие и средства связи. По сообщению службы, задержанные дают признательные показания.

Задержание участников группы МКУ прошло совместно со Следственным комитетом России (СКР) в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК РФ). 13 участников сообщества были задержаны в Геленджике, один — в Ярославле. «В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия»,— передает ТАСС сообщение ФСБ.

Отметим, что 7 марта Facebook заблокировал записи “Ъ” и других СМИ в социальной сети со ссылками на материалы о задержании других сторонников МКУ. Материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР. Посты были помечены как содержащие ложную информацию на основании проверки украинской фактчекинговой организации Stop Fake.

В феврале СКР возбудил уголовное дело об экстремистской деятельности в отношении трех сторонников МКУ, задержанных ФСБ в Воронеже. По информации “Ъ”, правоохранительные органы обратили внимание на их действия после появления на стенах домов в Воронеже нацистской символики и разжигающих рознь надписей. Источники “Ъ” сообщили, что данные с телефонов и ноутбуков подозреваемых свидетельствовали о других совершенных ими преступлениях.

Подробнее — в материале “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».