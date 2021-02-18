Экстремизм нашли на заборе

Сотрудники ФСБ России задержали в Воронеже приверженцев украинской неонацистской группировки «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). По версии следствия, молодые люди пропагандировали межнациональную ненависть и призывали к массовым убийствам. Вычислить сторонников группы удалось по экстремистским надписям на домах и заборах в нескольких районах Воронежа. В ходе обысков оперативники изъяли у подозреваемых запрещенную литературу, агитационные материалы и даже мину времен ВОВ. По данным “Ъ”, на записях в телефонах и компьютерах подозреваемых запечатлены и другие преступления, которые сейчас находятся в разработке следователей. Предполагаемый организатор ячейки МКУ заключен под стражу.

ФСБ России пресекла в Воронеже деятельность сторонников молодежной украинской радикальной группы МКУ, которые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, группу в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов. Изначально члены МКУ были сосредоточены на призывах к очистке расы, но позже стали призывать к беспорядкам и нападению на представителей правоохранительных органов.

В Воронеже ячейка МКУ появилась в начале прошлого года. Как полагает следствие, в апреле 19-летний Илья Шмелев и его 33-летний знакомый Александр Симонов с помощью самостоятельно изготовленных трафаретов и аэрозольной краски оставили несколько пропагандирующих межрасовую ненависть надписей на стенах домов Коминтерновского и Левобережного районов Воронежа. К осени группу пополнил еще один человек — несовершеннолетний парень, который под надзором старшего расписал экстремистским лозунгом забор одного из домов на Левом берегу.

Как пояснили “Ъ” знакомые с ситуацией источники, внимание правоохранительных органов привлекли именно надписи и нацистская символика на стенах.

В ходе разработки выяснилось, что их делает организованная радикальная группа. В отношении ее членов управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело об экстремистской деятельности (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным регионального УМВД, всего в группу радикалов входило более десяти воронежцев.

На данный момент также задержан еще один приверженец МКУ — 26-летний Роман Гребенщиков, которого подозревают в нападении на человека. Как сообщили в СКР, в июле прошлого года он избил 19-летнего парня в Воронеже. В его отношении возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

При силовой поддержке Росгвардии сотрудники региональных управлений ФСБ, СКР, МВД провели в Воронеже десять обысков. Силовики изъяли атрибутику с нацистской символикой, экстремистскую литературу, в том числе запрещенную в Россию книгу «Моя борьба» Адольфа Гитлера, агитационные листовки с надписями «Бунт вместо кризиса» и холодное оружие.

Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны.

Источники “Ъ” в правоохранительных органах говорят, что впоследствии материалы уголовного дело против членов МКУ могут пополниться новыми эпизодами. Сейчас в разработке оперативников находится содержимое телефонов и ноутбуков подозреваемых, которое якобы свидетельствует о других совершенных ими преступлениях. Информация о них в интересах следствия пока не раскрывается.

Как пояснили “Ъ” в Ленинском райсуде Воронежа, Роману Гребенщикову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, Илье Шмелеву — домашний арест. Они признали вину. Предполагаемый организатор ячейки Александр Симонов заключен в СИЗО до 15 апреля. Вину он не признает.

Сергей Толмачев, Воронеж