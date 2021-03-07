Facebook заблокировал написанную на основе релиза ФСБ статью “Ъ”

Facebook заблокировал пост со ссылкой на материал “Ъ” от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). Эту информацию соцсеть пометила как ложную. Отметим, что доступ к посту со ссылкой на расширенный материал “Ъ” соцсеть не ограничивала.

О блокировке статей о задержании радикалов также сообщили ТАСС, РБК и «Ведомости». Материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР.

В текстах сообщалось, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СКР говорилось, что группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Сообщения были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Агентство ТАСС намерено обратиться за разъяснениями к Facebook и обратить внимание на случившееся Роскомнадзора. Редакция РБК также направила запрос в администрацию соцсети с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала. «Ведомости» в своем заявлении обратили внимание на то, что в релизе ФСБ речь шла о задержании не украинских националистов, а их сторонников.

По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, группу МКУ в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов. В нее также входили трое местных жителей Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов. В материалах ТАСС и РБК имена не назывались, как и в официальных пресс-релизах.

Следователь Илья Бичев в интервью StopFake сказал, что не передавал СМИ данных о причастности этих людей к группировке. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на тайну следствия.

Подробнее о задержании участников группировки — в материале “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».