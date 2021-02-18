В Воронеже задержаны сторонники украинской неонацистской группировки

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже трех сторонников украинской молодежной неонацистской группировки «МКУ». В их отношении региональное управление СКР возбудило уголовное дело об экстремистской деятельности (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в январе 2020 года 19-летний воронежец создал преступную группу в целях возбуждения национальной розни и пропаганды массовых убийств. Вместе со своим 33-летним знакомым он размещал на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах экстремистские надписи с помощью самостоятельно изготовленного трафарета. К осени в группу вошел еще один участник, которому на тот момент было 17 лет. Под руководством старших он также оставил экстремистскую запись на заборе жилого дома.

Кроме того, к уголовному делу об экстремистской деятельности было присоединено другое дело о причинении легкого вреда здоровью человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как полагают следователи, 26-летний участник преступной группы избил в Воронеже 19-летнего парня. В настоящее время он, как и другие участники, задержан.

Сотрудники региональных управлений ФСБ, СК и МВД при силовой поддержке Росгвардии провели в Воронеже 10 обысков, в ходе которых изъяты листовки экстремистского содержания и атрибутика с нацистской символикой, а также средства мобильной связи и ноутбуки. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ. Следователи допросили лиц, обладающих сведениями о противоправной деятельности экстремистской группировки. СК уже направил ходатайства об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

Сергей Толмачев, Воронеж