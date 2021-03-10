Генштабу Армении понизили уровень оппозиционности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян все же добился увольнения главы Генштаба Оника Гаспаряна, который две недели назад вместе с подчиненными призвал к отставке правительства. Правда, это не значит, что кризис завершен. Теперь Генштаб будет временно возглавлять другой подписант скандального письма, а кандидат Никола Пашиняна еще должен получить одобрение президента страны Армена Саркисяна. В целом господин Саркисян, ранее игравший далеко не ведущую роль в политической жизни Армении, стал едва ли не главным политиком в стране. В субботу он собирается провести общую встречу премьера и представителей оппозиции, чтобы найти выход из возникшего тупика.

Главной новостью среды в Армении стало то, что глава армянского Генштаба Оник Гаспарян, призвавший к отставке правительства страны, официально покинул пост. Приказ о его увольнении вступил в силу через две недели после оглашения. Все это время оппозиционеры пытались найти способ признать решение нелегитимным, но теперь это уже не имеет значения — на место генерала Гаспаряна Никол Пашинян назначил другого офицера, Артака Давтяна.

Такой выбор сам по себе указывает на нехватку кадров.

Господин Давтян уже возглавлял Генштаб до июня 2020 года — пока не был уволен за организацию пышной свадьбы сына посреди карантина.

Как назначение нового главы Генштаба будет воспринято самими военными, пока остается интригой. Чтобы сгладить возможный конфликт, вечером в среду Никол Пашинян выступил в Генштабе. «Вы знаете, что с сегодняшнего дня генерал-полковник Оник Гаспарян силой закона освобожден от должности начальника главного штаба вооруженных сил,— сказал он высшему командованию, которое вместе с Оником Гаспаряном выступило за его отставку.— Хочу поблагодарить господина Гаспаряна за его заслуги перед Арменией не только в период, когда он возглавлял главный штаб, но и за всю осознанную жизнь, которую он провел в армии. Хочу попросить всех присутствующих продолжить свою службу в качестве генералов, офицеров, в качестве органа, являющегося гарантом безопасности и территориальной целостности Армении. Я верю в вас, и ваши заслуги неоценимы».

При этом Артак Давтян еще формально не вступил в должность.

Как сообщили “Ъ” в администрации президента Армении, у Армена Саркисяна есть три дня на то, чтобы подписать указ о его назначении.

Если же он этого не сделает, документ вернется на стол премьеру, и процедуру нужно будет провести еще раз. Пока же временно исполняющим обязанности главы Генштаба назначен генерал-лейтенант Степан Галстян — один из подписавшихся под скандальным письмом с требованием отставки правительства.

Теоретически президент Армении мог оставить Оника Саргсяна в должности, если бы попытался оспорить его увольнение в Конституционном суде (КС). Однако вместо этого он обратился туда с более общей просьбой — проверить на соответствие конституции «Закона о военной службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года, который регулирует порядок назначения высших чинов в армии.

Это решение несколько испортило имидж президента в глазах оппозиции — экс-депутат от Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян даже назвала господин Саркисяна «предателем».

Однако глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян считает, что у президента была причина остаться над схваткой — так он не лишился шанса сохранить хоть какой-то контроль над ситуацией. «Думаю, все это время шли довольно напряженные переговоры между представителями Генштаба, Оником Гаспаряном и премьер-министром,— предположил в беседе с “Ъ” господин Искандарян.— В этом плане решение президента было частью более широкого процесса. В Армении нередко бывает, что после не слишком выверенных шагов приходится включать механизмы, чтобы не дать системе рассыпаться окончательно».

Правда, ликвидировать проблему полностью, по мнению господина Искандаряна не получится.

«Проблема на самом деле останется хотя бы в виде глухого недовольства. Раскол элит будет существовать. Это проблема гораздо шире, чем шумиха вокруг личности Оника Гаспаряна»,— заявляет господин Искандарян.

Таким образом, Армен Саркисян, которого за недостаток полномочий сравнивали с королевой Великобритании, становится чуть ли не ключевым политиком в Армении и главным модератором политического кризиса, который, по его словам, может иметь необратимые последствия для государства и государственности. Чтобы избежать таких драматических последствий, он пригласил Никола Пашиняна, представителей оппозиционного «Движения по спасению Родины» и лидеров парламентских фракций на общую встречу, которая должна пройти 13 марта, в 12:00 по ереванскому времени.

Что именно господин Саркисян собирается предложить сторонам конфликта, пока неизвестно. Но не исключено, что речь пойдет о досрочных парламентских выборах, о необходимости которых в Ереване говорят все более уверенно.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван