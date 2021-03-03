Армянский недоворот

После отказа Никола Пашиняна уйти в отставку стороны противостояния в Ереване напоминают двух смертельно уставших и выдохшихся боксеров, которые уже провели несколько тяжелых раундов и получили множественные травмы. Однако, продолжая обмениваться ударами, каждый надеется вырвать победу по очкам, поскольку сил на коронный нокаутирующий удар нет ни у одного, ни у другого.

Военного переворота не случилось. Никол Пашинян перешел в контрнаступление, и теперь уже в оборону вынужден уйти генералитет. В последнем заявлении руководства Генштаба говорится о недопустимости «втягивания вооруженных сил в политические процессы».

Мировой опыт показывает: отношения армии и политического руководства могут строиться по одной из двух моделей. Либо армия остается подчеркнуто вне политики, какие бы потрясения в ней ни происходили, как это было после президентских выборов в США. Либо армия в критический момент берет власть, позиционируя себя спасителем нации. Таких примеров немало в не слишком демократичной Азии: Пакистан, Индонезия, Мьянма...

А вот в Армении произошел «недоворот».

Сегодня военные заявляют о недопустимости своего вмешательства в политику, но ведь не далее как на прошлой неделе они же сами в нее и втянулись! Но вовремя остановились.

Вопреки распространенному в России представлению о жалком, ничтожном, отвергнутом обществом ставленнике Сороса у власти, который судорожно цепляется за власть и не отдает ее «здоровым силам», ситуация далеко не так однозначна.

Начать с того, что Никол Пашинян пришел к власти на волне бархатной революции 2018 года, после которой в стране прошли демократические выборы. Распад прежней политической системы произошел вовсе не потому, что так захотели злокозненные внешние силы,— она была отвергнута значительной частью армянского общества. И по той причине, что «бывшие» всех достали — коррупцией, клановостью, отсутствием внятной стратегии экономического развития и многочисленными социальными проблемами, вынуждавшими трудоспособное население ехать на заработки за рубеж.

В связи с этим сегодняшняя Армения оказалась перед трудным выбором. С одной стороны, есть политик, который потерял Карабах и наломал столько дров, что его дальнейшее нахождение у власти кажется убийственным для страны. С другой стороны, альтернативой ему выступают те самые «бывшие». Они получили шанс на реванш, используя мощную энергию общественного недовольства потерей Карабаха, но не нужно думать, что для всего армянского общества именно карабахская проблема — главное. Поговорите об этом не с московскими армянами, которым Пашинян пришелся не ко двору, а с жителями армянских городов и сел. Или со строителями, автомеханиками, мастерами мелкого ремонта, оказавшимися в России, потому что им не нашлось места на родине, и попробуйте найти среди них тех, кто в новых условиях готов поддержать героев вчерашних дней.

Как внесистемный политик, даже после потери Карабаха Никол Пашинян сохранит свою группу поддержки, готовую пойти за него и в огонь и в воду. Эта группа поддержки, которая ни за что не примет прежнюю, ненавистную ей систему и остается с Пашиняном до конца, не давая ему утонуть.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”