Власти Армении увлеклись редактированием конституции

В Армении впервые обрисовали сценарий проведения досрочных парламентских выборов, которые ожидаются в этом году. Его опубликовала газета «Айкакан жаманак», которая принадлежит семье премьера Никола Пашиняна. Как утверждают источники издания, правящий блок «Мой шаг» планирует прописать в конституции страны процедуру самороспуска парламента и сразу же реализовать эту идею. Собеседники “Ъ” в правящем блоке «Мой шаг» подтвердили существование такого плана, но после выхода из фракции пяти человек успех инициативы не гарантирован. Представители оппозиционных партий пока не говорят, поддержат ли план или нет, но уверены: при помощи такого маневра премьер Пашинян рассчитывает сохранить власть в стране.

Власти Армении разработали план выхода из политического кризиса, обострившегося после поражения в карабахской войне в ноябре 2020 года. Первой о нем рассказала газета «Айкакан жаманак» («Армянское время»). Ранее ее главным редактором был нынешний премьер страны Никол Пашинян, и издание до сих пор принадлежит его семье.

«В парламентской фракции правящего блока "Мой шаг" обсуждается проект конституционных поправок, в случае принятия которых Национальное собрание Армении может самораспуститься»,— говорится в публикации.

Были в газете и некоторые подробности. «Предлагается зафиксировать, что внеочередные выборы в парламент пройдут не ранее чем за 40 дней и не позднее 55 дней после роспуска Национального собрания (согласно действующему положению, выборы проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней.— “Ъ”)»,— пишет «Айкакан жаманак».

Сами депутаты от «Моего шага» не стали отрицать, что такой план существует, тем более что его первое обсуждение на заседании фракции прошло в тот же день, 26 января. «Обсуждался вопрос самороспуска Национального собрания»,— сказал в беседе с “Ъ” депутат от фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян. Он также пояснил, зачем именно властям понадобилось менять сроки проведения досрочных выборов.

«Это касается времени, выделенного на проведение агитационной кампании для внеочередных выборов. По действующим правилам есть всего две недели, что достаточно мало. Срок можно изменить только посредством конституционных поправок»,— рассказал господин Даниелян.

Напомним, ранее нынешние власти Армении уже вносили поправки в конституцию для решения кризиса, связанного с Конституционным судом (КС). Референдум, направленный на приостановление полномочий председателя и судей КС, был запланирован на 5 апреля 2020 года, однако из-за эпидемии коронавируса он был отменен. Вопрос решили путем голосования в парламенте.

На этот раз сторонники Никола Пашиняна намерены внести поправки в 92-ю статью конституции — прописать в ней, что внеочередные выборы в парламент проводятся в том числе в случае его роспуска решением не менее 3/5 от общего числа депутатов.

Правда, если раньше блок «Мой шаг» мог принимать любые решения, вообще не считаясь с мнением оппозиции, на этот раз ситуация сложнее. Для принятия конституционных поправок в парламенте необходима поддержка 88 депутатов. Между тем после поражения в карабахской войне правящую фракцию покинули пять депутатов — и она насчитывает только 83 мандата.

Оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» пока не говорят, как будут голосовать, если поправки будут внесены в повестку парламентских заседаний.

«Пока что-либо говорить рано, поскольку мы лишь слышали заявления о намерении властей внедрить механизм самороспуска парламента. Как будет готовый документ, который можно будет обсуждать, мы выскажем свою позицию»,— сказал в беседе с “Ъ” секретарь фракции «Просвещенная Армения» Геворг Горгисян. Секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян сказал “Ъ” практически то же самое: «Пока нет никакого документа, сказать о нашей позиции нечего».

Однако оба оппозиционера считают, что власти остерегаются организации досрочных парламентских выборов по существующему закону. «Власти опасаются, что при отставке Пашиняна с должности премьер-министра (это еще один способ добиться досрочных выборов, которым Никол Пашинян уже пользовался.— “Ъ”) в его фракции может начаться брожение и вместо проведения досрочных выборов на должность премьер-министра может избраться другой человек»,— пояснил господин Горгисян. Дело в том, что в случае добровольной отставки премьера парламенту дается две попытки избрать нового главу правительства, чем действительно могут воспользоваться некоторые депутаты.

«Идея внесения поправок в конституцию — наглядная демонстрация недоверия премьер-министра Пашиняна к своей команде в парламенте»,— заявил Арман Абовян, добавив, что в настоящее время власти «решают вопрос своего воспроизводства».

«Все усилия направлены именно на это»,— заключил он.

Внепарламентская оппозиция, состоящая из 16 партий и требующая безоговорочной отставки премьер-министра Пашиняна, решила проигнорировать досрочные выборы. Лидер оппозиции Вазген Манукян, который ранее получил поддержку оппозиционных партий в качестве претендента на пост премьер-министра, уже заявил, что не будет участвовать во внеочередных выборах, которые организует Никол Пашинян. «Нет такой конфигурации, возможности, чтобы я принял участие в таких выборах. Это позор для меня»,— сказал он 26 января, назвав Никола Пашиняна предателем и личным врагом. Более того, политик призвал «свергнуть Пашиняна с помощью восстания», если граждане Армении не смогут добиться отставки законными путями.

Согласен с оппозиционерами и армянский политический аналитик Татул Акопян. Он заявил “Ъ”, что мотивация властей «перекраивать главный закон страны» ясна: «они понимают, что при задействовании действующего механизма, а именно отставки Пашиняна, могут возникнуть опасные для них промежуточные сценарии». Эксперт также уверен, что перед премьером Пашиняном сейчас стоит одна задача — удержаться во власти. «Это вопрос личной безопасности после поражения в войне. При потере властных рычагов для него наступит время отвечать на вопросы перед правосудием»,— уверен Татул Акопян.

Арам Мурадян, Ереван