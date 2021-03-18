Бали настроился на июнь

Остров Бали может открыться для иностранцев в июне. Будет ли это направление доступно для россиян, пока неизвестно: власти Индонезии позволят въехать на остров жителям тех стран, где обстановка с коронавирусом будет, по их оценке, благополучной. До старта туристического сезона в июне на острове хотят провакцинировать не меньше 2 млн местных жителей, подготовить лаборатории для проведения тестов и модернизировать аэропорты. При этом, как выяснил “Ъ FM”, добраться до острова можно и сейчас. Сколько стоит отдых на Бали? И есть ли у россиян спрос на это направление? Выяснял Сергей Гусев.

Бали — одно из любимых курортных направлений для россиян: до коронакризиса турпоток на остров из России неизменно рос, и это неудивительно: температура воздуха в течение года редко опускается ниже 30 градусов, вода в Индийском океане также стабильно находится на отметке в +30. Стоит ли напоминать про знаменитый балийский массаж и люксовый сервис. На острове давно поселились многие представители российского шоу-бизнеса, там образовалось целое русскоязычное сообщество.

Однако добраться до Бали с начала пандемии стало проблематично. Прямые перелеты на остров отменили, туристам въезд туда закрыт. Правда, обходные пути все же есть, рассказала корреспондент “Ъ” Наталья Алехина, которая вернулась с острова в конце февраля: «Сейчас до Бали можно долететь через Стамбул, Сингапур, Катар и Доху. Прямых рейсов из Джакарты, столицы Индонезии, до Денпасара, столицы Бали, нет, но местные авиалинии работают. Международным Turkish Airlines можно долететь до Джакарты, сесть на самолет местной авиалинии и отправиться на Бали. У них сейчас для туристов действует карантин: необходимо неделю просидеть в отеле Джакарты, сдать тесты и никуда не выходить».

После недели карантина на Бали отправляться на самоизоляцию уже не придется. Из ограничений есть только маски, которые просят надевать в общественных местах. А сами заведения закрываются в 21.00. В то же время все самые живописные пляжи работают круглосуточно. Въехать в страну сейчас можно по бизнес-визе — цель путешествия на острове проверяют неохотно. Правда, на такую поездку придется серьезно потратиться, говорит директор по маркетингу сервиса Biletix.ru Александр Мишин. И когда откроется прямое авиасообщение с островом, цены еще вырастут.

«Если захотеть, улететь на Бали можно, но это будет рейс с пересадкой. По стоимости нужно ориентироваться на сумму около 40-50 тыс. руб. за перелет в одну сторону. Мы взяли за пример ноябрь 2019 года, средний чек был тогда в районе 40 тыс. руб. за перелет туда-обратно. Сейчас за эти деньги можно улететь только в одну сторону.

При открытии цена может подрасти, но несущественно, потому что будет альтернатива в виде маршрута через Стамбул. Скорее всего, какие-то другие хабы тоже откроются — например, Дубай.

Между авиакомпаниями будет конкуренция, то есть они не смогут сразу брать очень высокую цену. Стоимость, вероятно, будет выше, чем сейчас с пересадкой»,— Мишин.

Впрочем, сейчас на острове — не сезон, отмечают туроператоры. Несмотря на то, что там стабильно +30, на Бали не прекращаются грозы. Такая погода сохранится до осени, но уже с октября игроки туристического рынка ожидают серьезный рост спроса у россиян на это направление. А сейчас даже для самого Бали российский рынок не в приоритете, говорит генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Для Бали главное — это рынок Австралии и Новой Зеландии, это примерно как Марсель для Антальи. Граждан этих стран ждут с нетерпением, потому что поток оттуда в пять-шесть раз больше, чем из России. Я не думаю, что наш рынок попадает в список приоритетных для Бали, по крайней мере, с июня. У 80% россиян существует традиция приезжать на Бали с ноября по март, а с апреля по октябрь приезжает оставшиеся 20%. Вот октябрь — это действительно высокий сезон для российского рынка. А в июне пусть он поработает пока в лайт-режиме для тех же граждан Австралии и Новой Зеландиии».

Зато цена на проживание на острове в отличие от стоимости авиабилетов последние годы остается неизменной, так что любители балийского образа жизни могут спокойно забронировать неплохую виллу за $100, продолжает Алексан Мкртчян: «К счастью, цены не растут именно на проживание. Ни Мальдивы, ни Эмираты, ни Куба, ни Бали не поднимают цены выше, чем, допустим, они были в 2019 году, когда туризм был массовым. Турция немножко поднялась.

Поэтому в основном увеличение стоимости происходит именно из-за авиабилетов.

Условно проживание в сутки с завтраками в приличной “четверке” на Бали, условно говоря, можно найти за $100, за $180 — в “пятерке”. Цена не поменялась, так было и пару лет назад».

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Впрочем, опросы показывают, что большинство россиян вообще не собираются выезжать за границу этим летом. Банк «Открытие» недавно выяснил, что такие планы есть только у 7% опрошенных.

Анна Никитина