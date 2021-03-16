Израиль «распечатывает» границы

16 марта Израиль полностью возобновляет авиасообщение с другими странами. Но это актуально, прежде всего, для собственных граждан, которые сейчас находятся за рубежом. На каких условиях они могут вернуться, и когда Израиль откроется для туристов? Разбиралась Алла Пугачева.

С конца января ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом в Израиле снизилось почти в 12 раз — накануне их было зафиксировано чуть больше тысячи. Повлияли на это, вероятно, высокие темпы вакцинации и январское решение премьера Биньямина Нетаньяху «герметично запечатать страну» — ни приехать в Израиль, ни выехать из него было невозможно.

Теперь власти страну «распечатывают», но не для всех, поясняет главный редактор радиостанции «Первое радио» Влад Зерницкий: «Это совершенно не означает, что могут прилетать все, кто хотят, и мы можем лететь куда хотим.

До сих пор соблюдается так называемая система светофора, и Россия в данном случае обозначена красным цветом.

Это означает, что люди, которые оттуда прилетят, и даже если они будут соответствовать критериям для въезда иностранцев в Израиль, то они будут вынуждены по-прежнему пройти ряд проверок».

Иностранцам попасть в Израиль можно только по очень веской причине,— когда нужна срочная медицинская помощь, например. То есть восстановление ависообщения — новость в большей степени привлекательная для сотен тысяч граждан страны, которые проживают за ее пределами. Многие обращают внимание на политическую мотивацию такого решения. 23 марта пройдут внеочередные парламентские выборы, напоминает гражданин Израиля Михаил Гуревич: «Голосовать в дипломатических представительствах можно, только если вы работаете в посольстве или официальный посланник государства. То есть нужно приехать в Израиль и там проголосовать. В связи с этим многие партии стали агитировать за увеличение так называемых вывозных рейсов. В ответ правительство стало назначать точки вывоза из тех стран, где, как они считают, проживает больше избирателей, поддерживающих нынешнее правительство. Но это, конечно, подействовало негативно на оппозицию. Они стали подавать иски в БАГАЦ, который постановил, что нужно-таки открывать страну и позволить всем израильтянам вернуться».

На приезжающих в Израиль пока установлена квота — аэропорт Бен Гурион готов принимать не более трех тысяч человек в день. По прилете они должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, а как все будет устроено дальше, не очень понятно, продолжает Михаил Гуревич, он решил разбираться на месте.

«Я планирую на первом вывозном рейсе из Москвы отправиться в Израиль. Я человек привитый, сдал ПЦР-тест с отрицательным показателем на коронавирус, но при этом смогу ли я участвовать в выборах и что меня ожидает дальше, решительно непонятно никому. Судя по всему, одно из решений правительства Израиля заключается в том, что все привитые разными вакцинами за рубежом смогут пройти серологическую проверку, сдав анализ крови, и по итогам быть признанными переболевшими коронавирусом»,— отметил Михаил Гуревич.

Граждан Израиля прививают вакциной Pfizer, ее получили около половины населения страны.

Привитым выдают сертификаты — так называемые зеленые паспорта. Только с ними можно посещать общественные места: рестораны, бары, рынки, торговые центры и, судя по всему, избирательные участки. Получат ли вновь прибывшие такие документы, пока неизвестно.

Так что, если даже сами израильтяне пока не понимают правила игры, что говорить о туристах. Для них границы откроют, предположительно, в июле, но этот вопрос будет решать уже новое правительство Израиля.