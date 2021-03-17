Греция подготавливает отели

Греческие отели в ожидании туристов снижают цены. Как сообщили “Ъ FM” игроки рынка, в этом году отдых в средиземноморской стране обойдется на 10% дешевле, чем в прошлом. Путешественники из России могли попасть в Грецию с сентября, однако действовал лимит — не более 500 человек в неделю. С 14 мая власти страны планируют отменить это ограничение. Что думают в Греции о возвращении туристов? И сколько будет стоить отдых? Расскажет Сергей Гусев.

В прошлом году в Греции отдыхали в основном европейцы. Но сезон получился короткий и скомканный — сказалась пандемия. В результате страна заработала на туризме в 4,5 раза меньше, чем обычно, а именно — €4 млрд. В этом году Афины готовятся заранее. В апреле, например, обещают пускать без карантина жителей Великобритании, Израиля и некоторых стран Евросоюза, в основном тех, где хорошо идет вакцинация.

Россия по этому показателю тоже внушает доверие, так что ее граждан в Греции ждут, хотя они всерьез не повлияют на ситуацию с доходами, рассуждает исполнительный директор местной компании Beleon Tours Дионис Ангелидис: «Если брать общий фон, то Греция не сильно зависит от российского туристического рынка, последний составляет не более 5% в общем обороте. Но, тем не менее, есть отдельные отели, которые очень заинтересованы в наших туристах, потому что у них как раз российский сегмент достаточно хорошо развит».

Готовятся к сезону в Греции основательно: например, пообещали вакцинировать большинство работников туриндустрии. А если COVID-19 обнаружат у зарубежного гостя, он отправится отбывать карантин, причем все затраты государство обещает взять на себя. Какие правила будут действовать в отелях, пока неизвестно. Скорее всего, власти учтут опыт прошлого года, сообщил корреспондент «РИА Новости» в Афинах Геннадий Мельник: «По всей видимости, будут работать те же протоколы, которые были раньше. Шведский стол будет, но накладывать еду будет сотрудник ресторана на тарелки. Будут ограничения по приему туристов, скорее всего, то есть заполняемость отеля будет не стопроцентная, а поменьше».

Местные туроператоры опасаются, что путешественников могут отпугнуть и требования. Для въезда в Грецию нужно предоставить любой из трех документов: сертификат вакцинации, справку о наличии антител или отрицательный тест на коронавирус. С одной стороны, за время пандемии к этому можно было привыкнуть, а с другой, всегда есть Турция, где требуют лишь заполнить анкету. Цены, по словам игроков рынка, сопоставимые, хотя обычно в Турции отдых дешевле, рассказал гендиректор туристической компании Mouzenidis Travel Александр Цандекиди. По просьбе “Ъ FM” он посчитал, во сколько обойдется отдых в Греции этим летом:

«С вылетом в конце мая, на неделю, с питанием полупансион, четыре звезды — если в прошлом году такая поездка стоила чуть больше €500 на человека, сейчас будет порядка €460.

То есть мы видим на 8% снижение цены. Греческие отельеры очень серьезно настроены на то, чтобы создать для российских туристов максимально комфортные условия, в первую очередь комфортные по цене».

В России спрос на Грецию будет, не сомневаются туроператоры. А как это повлияет на ситуацию внутри страны? Игроки рынка неоднократно говорили, что отельеры в Сочи и Крыму начнут снижать цены, только когда откроется больше зарубежных направлений. И пока одной Греции мало, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«Греция — это важная европейская страна для выездного туризма, но все-таки даже в лучшие времена она давала 800-900 тыс. прибытий российский туристов, и, соответственно, на фоне десятков миллионов отдыхающих в России, я не думаю, что это какой-то такой весомый аргумент. Кроме того, есть техническая проблема: у многих туристов уже закончились визы. А если спрос быстро скакнет, их получение будет, наверное, не быстрым и не простым».

По данным компании Ipsos, всего чуть больше трети россиян планируют в этом году поездку за рубеж. По словам игроков рынка, туристов пугают дополнительные расходы, в том числе на тесты. В Греции тоже обещают проверки на границе, но выборочные. Все затраты намерены взять на себя власти страны.

Елена Иванова