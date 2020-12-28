К Бали подбирают ключ

Россияне, улетевшие зимовать на Бали, могут встретить Новый год, сидя на карантине. Официально для туристов Индонезия остается закрытой. Тем не менее, судя по данным балийского аэропорта Нгурах-Рай, с 18 по 24 декабря на остров прилетели почти 47 тыс. путешественников, и их число продолжает увеличиваться. Есть среди них и россияне — сразу несколько турагентств предлагают организовать отдых в Индонезии, несмотря на отсутствие официального авиасообщения. Цена за перелет из Москвы до Бали и обратно — около 40 тыс. руб., но значительной статьей расходов будет специальная виза.

Действительно, способ попасть на Бали существует, однако на днях местные власти ужесточили свои требования, рассуждает заместитель гендиректора компании Ambotis Holidays Анна Черепова. По ее словам, теперь часть туристов проведут начало своих каникул не так, как планировали:

«Ситуация меняется не то что каждый день, а каждый час. После COVID-19 остров какое-то время не функционировал в принципе, потом было принято решение, что туда можно попасть при наличии неких бизнес-виз, которые стоили далеко не малых денег. По рынку они варьировались условно от $300 до $700 в зависимости от срочности и других параметров. Сейчас ввели некое новое правило: якобы, чтобы попасть в страну, неважно, это аэропорт Джакарта или Денпасар на Бали, необходимо кроме бизнес-визы по прилету за свой счет оплатить отель, который выделили под обсерватор.

Кроме того, туристы должны лететь обязательно с тестом, а также сдать анализы по прилету — стоит это $100 на человека на месте — и до пяти дней их имеют право содержать в этом обсерваторе.

Пять дней на человека на завтраках, обедах и ужинах стоят $500, поскольку людей оттуда никуда не выпускают. В течение этого времени — это может быть и один день, и три, и пять — им выдают тест. Если он отрицательный, то туриста выпускают на остров. Если он положительный, то человека отправляют опять-таки за свой счет или за счет страховой на лечение в госпиталь».

Впрочем, такие правила будут действовать недолго — 28 декабря власти Индонезии анонсировали новые ужесточения. С 1 по 14 января иностранцев вовсе перестанут пускать в страну даже с условием прохождения карантина. Границы будут закрыты из-за риска распространения нового штамма коронавируса. Тем не менее, как выяснил “Ъ FM”, заявки от желающих перезимовать на Бали турагентства все еще принимают. Варианты остаются, но ждать придется примерно до конца января, рассказали в компании «Система туризма Можайка.ру»: «Вы выбираете тот рейс, который для вас будет удобнее: есть и через Стамбул, и через Эмираты. Оформить бизнес-визу мы поможем — это не проблема. На новогодние праздники уехать навряд ли получится. С 1 по 14 января Индонезия закрывает границы. Кроме того, за такой короткий срок мы не успеем сделать визу. К сожалению, она будет делаться около семи рабочих дней. Если взять 20 января, например, с визой точно никаких проблем не будет».

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По официальным данным, доходы от туризма составляют примерно 60% всего ВВП Бали. В августе сообщалось, что из-за пандемии уровень безработицы на острове вырос до 5,5%, рабочие места потеряли 105 тыс. человек. А в начале декабря СМИ сообщали, что из-за снижения доходов среди местных жителей Бали начался массовый голод.

Ульяна Миненкова