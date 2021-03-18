Европейский и британский регуляторы не считают вакцину AstraZeneca причиной тромбов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), Британский медицинский регулятор (MHRA) и нидерландский центр побочных эффектов Lareb заявили, что не установили взаимосвязи между вакцинацией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями у привившихся этим препаратом. Ранее в поддержку применения вакцины выступили президент Украины Владимир Зеленский и Минздрав Марокко.

Комитет по безопасности EMA на внеочередном заседании 18 марта заявил, что преимущества применения вакцины AstraZeneca «по-прежнему превышают риски». «Преимущества вакцины в борьбе с все еще широко распространенной угрозой COVID-19 (которая сама по себе приводит к проблемам со свертываемостью крови и может быть фатальной) по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов,— говорится на сайте регулятора.— Вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов у привившихся».

«Проведенное нами тщательное исследование и критический анализ, осуществленный ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получивших вакцину людей»,— говорится в заявлении на сайте британского регулятора.

Эксперты нидерландского медцентра изучили два случая возникновения тромбов у пациентов в Нидерландах, передает De Telegraaf. Lareb сообщает, что в исследуемых ими случаях осложнений применения вакцины AstraZeneca был как тромбоз, так и уменьшение тромбоцитов после прививки.

Напомним, около 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca из-за возможного возникновения тромбоза у привитых людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), также как и EMA, рекомендует продолжить вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».